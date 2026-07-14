Tras 20 años de investigación, condenaron a Julio De Vido y José López por el caso Skanska

El Tribunal Oral Federal N°4 condenó este lunes al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el caso Skanska. La sentencia llegó casi 20 años después de que se conociera uno de los primeros grandes escándalos de corrupción vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Los jueces consideraron acreditada la responsabilidad de ambos exfuncionarios por los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta, en calidad de coautores, en el marco de las irregularidades detectadas en la ampliación de los gasoductos adjudicados a la empresa sueca Skanska.

El fallo del Tribunal Oral Federal

El veredicto fue dictado por el Tribunal Oral Federal N°4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez, tras un juicio oral que se extendió durante 47 audiencias desde abril de 2024.

Además de las condenas a De Vido y López, el tribunal absolvió a 17 imputados luego de que el Ministerio Público Fiscal desistiera de la acusación al considerar que no se había acreditado su responsabilidad en los hechos investigados.

Durante los alegatos, los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset sostuvieron que De Vido, López y otros exfuncionarios actuaron de manera coordinada para direccionar licitaciones en favor de Skanska mediante concursos privados que, según la acusación, carecían de justificación y facilitaron la maniobra fraudulenta.

Un caso que marcó el inicio de las investigaciones por corrupción

La causa Skanska se inició en 2006 y fue instruida por el juez Ariel Lijo con la intervención del fiscal Carlos Stornelli. La investigación buscó determinar si existió un sistema de pago de sobornos para beneficiar a la empresa sueca en las obras de ampliación de los gasoductos de Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS).

Con el avance del expediente también surgieron otras investigaciones vinculadas a la obra pública, entre ellas la causa Odebrecht en Argentina, que analizó contratos relacionados con esos mismos proyectos de infraestructura.

El expediente Skanska es considerado uno de los antecedentes más relevantes de las investigaciones por corrupción en la obra pública desarrolladas durante las últimas dos décadas.

La situación judicial de De Vido

Con esta sentencia, Julio De Vido acumula su quinta condena por hechos de corrupción. Entre ellas figuran las penas por la compra de los denominados “Trenes Chatarra”, los sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado (GNL), la causa Odebrecht y la condena por la Tragedia de Once, confirmada por la Corte Suprema.

En el caso de José López, la nueva condena se suma a otros procesos judiciales que enfrentó en los últimos años, entre ellos el recordado episodio de los bolsos con dinero arrojados en un convento en General Rodríguez.

El fallo representa un nuevo capítulo en una de las investigaciones judiciales más emblemáticas de la corrupción vinculada a la obra pública en Argentina y pone fin al juicio oral por un expediente que permaneció abierto durante casi dos décadas.