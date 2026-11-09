León XIV visitó el Cottolengo Don Orione y dejó un fuerte mensaje sobre la discapacidad

León XIV visitó el Cottolengo Don Orione de Claypole y pidió una sociedad más inclusiva. “El progreso de una nación se mide por la acogida”, afirmó.

El papa León XIV visitó este lunes el Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, donde se emocionó al escuchar los testimonios de residentes y trabajadores y pronunció un mensaje centrado en la dignidad de las personas con discapacidad. Durante su segundo día en la Argentina, cuestionó a las sociedades enfocadas exclusivamente en el éxito económico y la apariencia física, y sostuvo que la inclusión también define el desarrollo de un país.

El pontífice llegó cerca de las 9 a bordo del papamóvil y fue recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien le dio la bienvenida y le entregó un mate con la inscripción “León XIV”. A lo largo de su ingreso, residentes y asistentes lo saludaron con muestras de afecto y un canto que se repitió entre los presentes: “Papa León, esta es tu casa”.

La visita tuvo como escenario una institución dedicada al acompañamiento y cuidado de personas con discapacidad. Allí, León XIV escuchó distintas historias de vida y destacó el trabajo cotidiano de quienes sostienen el hogar, entre ellos religiosos, trabajadores, familiares y voluntarios.

El mensaje del Papa sobre la discapacidad y la inclusión

En su discurso, el Papa definió al Cottolengo como una “comunidad fraterna de puertas abiertas”, donde la caridad se expresa en cada gesto y en el acompañamiento a quienes necesitan mayores cuidados.

También recordó la visión de San Luis Orione, fundador de la institución, quien impulsó la creación de una verdadera “ciudad de la caridad” para recibir a las personas más vulnerables, muchas veces ignoradas o abandonadas por la sociedad.

León XIV vinculó esa experiencia con tres ciudades de la tradición cristiana: Belén, Nazaret y Betania. A partir de ellas, planteó la importancia de construir comunidades capaces de recibir, integrar y acompañar a todas las personas, sin dejar a nadie al margen.

Uno de los pasajes más contundentes llegó cuando se refirió al lugar que ocupan las personas con discapacidad en la sociedad. “Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”, afirmó.

Y agregó: “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

El pontífice advirtió que los valores de dignidad, integración y amistad fraterna que representan instituciones como el Cottolengo tienen mucho para enseñarle a sociedades que, según expresó, suelen estar dominadas por la búsqueda del éxito económico y el culto de la apariencia física.

En ese sentido, pidió que la Argentina pueda multiplicar las obras de caridad y convocó especialmente a los jóvenes a involucrarse en tareas de voluntariado y acompañamiento.

“Pongamos los dones recibidos al servicio de los más pequeños y necesitados”, expresó, al plantear la necesidad de superar el individualismo y la exclusión.

Una visita con un significado especial para la Iglesia argentina

La elección del Cottolengo Don Orione también tuvo una dimensión vinculada con la historia reciente de la Iglesia. Cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio visitaba la institución y había establecido que los seminaristas pasaran un mes trabajando con personas con discapacidad antes de ser ordenados sacerdotes.

Además, en la capilla del establecimiento se conserva la reliquia del corazón de San Luis Orione, una figura muy vinculada con la Argentina. León XIV hizo referencia a ese símbolo durante su mensaje y recordó una de las frases que identifican la obra del fundador: “La caridad salvará al mundo”.

La visita se produjo después del encuentro que el Papa mantuvo el domingo con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. En Claypole, en tanto, fue recibido por Kicillof, en una agenda que incluyó a dos de los principales dirigentes de la política argentina, enfrentados en el escenario nacional.

Otro de los temas que rodearon la llegada del pontífice fue la situación financiera del Cottolengo. La institución había atravesado dificultades por una deuda estatal de 828 millones de pesos, que fue saldada pocos días antes de la visita, luego de una negociación entre la Iglesia y el Gobierno nacional.

La agenda de León XIV en la Argentina

El paso por Claypole fue una de las actividades centrales de la segunda jornada del viaje papal. Desde allí, León XIV regresó a la Ciudad de Buenos Aires para participar de una misa en el Monumento de los Españoles.

El mensaje que dejó en el Cottolengo puso en primer plano a las personas con discapacidad y a quienes trabajan para garantizarles cuidado, integración y oportunidades. Su planteo fue más allá de la tarea asistencial: propuso mirar la forma en que una sociedad recibe a sus integrantes más vulnerables como una medida concreta de su humanidad y de su desarrollo.