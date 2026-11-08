Las ventas minoristas pyme cayeron 1,6% interanual en octubre

Las ventas minoristas pyme bajaron 1,6% interanual en octubre y acumulan una caída del 2% en 2026. El comercio online creció 17,7%.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída real del 1,6% interanual durante octubre, aunque mostraron una leve recuperación del 0,3% frente a septiembre. Con este resultado, el sector acumula un retroceso del 2% en los primeros diez meses de 2026, en un escenario marcado por la cautela de los consumidores y las dificultades para sostener el nivel de actividad.

El relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reflejó un comportamiento dispar entre los distintos rubros. Mientras algunos comercios encontraron un impulso en las celebraciones por el Día de la Madre y el recambio de temporada primavera-verano, el consumo perdió intensidad durante la segunda mitad del mes.

La demanda estuvo concentrada principalmente en productos esenciales y compras de menor valor. La pérdida de poder adquisitivo, las limitaciones para acceder al financiamiento y la prudencia de las familias llevaron a postergar adquisiciones de mayor precio, una situación que también afectó las posibilidades de recuperación de los negocios.

Qué rubros vendieron más y cuáles registraron las mayores caídas

El comportamiento de las ventas fue diferente según la actividad. De los siete sectores relevados, tres consiguieron resultados positivos en la comparación con octubre del año pasado.

Calzado y marroquinería, junto con Textil e indumentaria, encabezaron las subas, ambos con un incremento del 3,6%. Perfumería también mostró una variación favorable, del 0,8%.

En cambio, Farmacia registró la mayor caída, con un descenso del 3,7%. Le siguieron Alimentos y bebidas, con una baja del 3,5%, y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, que retrocedió 3,4%.

El rubro Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles también terminó en terreno negativo, aunque con una contracción más moderada del 0,5%.

Las ventas online crecieron 17,7%

Uno de los datos destacados del informe fue el desempeño del comercio electrónico. Las ventas online realizadas por negocios que también cuentan con locales físicos aumentaron un 17,7% interanual durante octubre.

En la comparación con septiembre, las operaciones digitales también registraron una mejora del 0,3%. El resultado muestra una mayor participación de los canales virtuales en la actividad comercial, incluso en un contexto general de retracción del consumo.

El índice de CAME contempla las ventas realizadas por los comercios relevados a través de todas las modalidades, por lo que incluye tanto las operaciones presenciales como las digitales.

La mayoría de los comerciantes no espera cambios en los próximos meses

Las respuestas de los comerciantes reflejaron un escenario de prudencia. El 51,9% afirmó que su situación se mantuvo sin cambios respecto de octubre de 2025, mientras que el 41% señaló que su desempeño empeoró. Apenas el 7,1% manifestó haber registrado una mejora.

Las expectativas para los próximos 12 meses tampoco muestran una perspectiva uniforme. El 48,4% de los consultados considera que la actividad de su empresa se mantendrá sin variaciones, mientras que el 41,1% espera una evolución más favorable. El 10,5% restante anticipa un escenario negativo.

La cautela también se observa al momento de evaluar nuevas inversiones: el 54,9% de los comerciantes considera que no es un momento conveniente para realizarlas, frente a un 29,3% que todavía no tiene una posición definida. Solo el 15,8% cree que es una etapa propicia para desembolsar capital.

A la presión sobre las ventas se suman los mayores costos operativos, las tarifas y los precios de reposición, además de la competencia de mayoristas y productos importados que se comercializan a través de plataformas digitales.

En ese contexto, los comercios recurren a promociones por pago al contado y planes de cuotas bancarias cortas para concretar operaciones. La prioridad pasa por mantener la rotación de mercadería y preservar el capital de trabajo, mientras el consumo continúa mostrando dificultades para recuperar dinamismo.