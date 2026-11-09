Karina quiere correr a todos los funcionarios de Patricia del gobierno y de las fuerzas de seguridad, incluida Gendarmería

Karina Milei se agotó de los gestos de autonomía de Patricia Bullrich y quiere correr a todos los funcionarios que había llevado la ex ministra de Seguridad a la gestión libertaria, incluidas las cabezas de las fuerzas de seguridad.

En las fuerzas anticiparon a LPO que Karina pidió la salida de Claudio Brilloni de Gendarmería Nacional, la institución con la que Patricia tejió un vínculo estrecho desde la gestión de Mauricio Macri.

Karina quiere sacar a Brilloni pese a que tiene un vinculo muy cercano con la ministra actual, Alejandra Monteoliva, convertida al karinismo militante luego de reemplazar a Bullrich, que la había llevado al gobierno de los Milei.

Para el lugar de Brilloni se menciona a Marcelo Torrisi, ex comandante mayor de Gendarmería que luego recaló en la política chubutense e incluso fue candidato a intendente de Lago Puelo.

Entre los funcionarios que todavía responden a Bullrich hay cautela y prefieren no hablar de posibles cambios. “Hay mucho enojo contra ella y cada vez los disimulan menos”, admitieron a LPO. “El principal daño lo termina teniendo el gobierno dado que le dan la excusa que ella necesita para irse”, agregaron.

LPO anticipó que Patricia no quiere ser la Chacho Álvarez de Milei y por eso la desafía a que la eche. “Si pasa eso el riesgo país se va a 1500”, dijeron a este medio los colaboradores de la ex presidenta del PRO.