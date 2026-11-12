León XIV se despidió de Argentina: “Este país tiene dos Papas”

León XIV publicó un mensaje de despedida tras su última misa en Luján. Recordó a Francisco, destacó la devoción por la Virgen y agradeció el cariño argentino.

El papa León XIV se despidió de la Argentina con una frase que tuvo como protagonista a su antecesor, Francisco, y que rápidamente llamó la atención de los fieles. Después de celebrar su última misa en la Basílica de Luján, publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que agradeció el cariño recibido durante la visita y afirmó: “Este país tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

La expresión hizo referencia a Jorge Bergoglio, el primer pontífice argentino de la historia, y al vínculo que León XIV construyó con el país durante los cuatro días de su visita apostólica. En el mismo mensaje, el Papa destacó la hospitalidad de los argentinos y aseguró que durante su estadía se sintió “como en casa”.

La despedida llegó después de una celebración multitudinaria frente al santuario de Nuestra Señora de Luján, donde el Pontífice dedicó parte de su homilía a recordar a Francisco y su profunda devoción por la Virgen.

El homenaje a Francisco en la Basílica de Luján

Durante la misa, León XIV evocó el vínculo que su antecesor mantuvo durante toda su vida con la Virgen de Luján, a quien llamaba cariñosamente la “Patroncita morena”.

También recordó que Francisco eligió descansar cerca de una imagen de la Virgen, en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma. A partir de ese gesto, destacó la enseñanza que dejó el pontífice argentino sobre la importancia de la devoción mariana.

“Él nos enseñó con su vida, y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, a amarla y venerarla siempre”, expresó León XIV.

En otro momento de la celebración, recuperó una de las frases que Francisco solía utilizar al despedirse de las personas: “Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.

El homenaje fue uno de los momentos centrales de la última misa del Papa en el país, en una jornada que reunió a una multitud de fieles y marcó el cierre de su agenda argentina.

Una despedida ante una multitud

La celebración en Luján fue el último acto público de la visita apostólica de León XIV a la Argentina. Según las primeras estimaciones difundidas, más de 3,5 millones de personas participaron de la misa frente a la Basílica.

Durante los cuatro días de su estadía, el Pontífice recorrió distintos puntos de Buenos Aires y Córdoba, mantuvo encuentros institucionales y religiosos y compartió actividades con comunidades y organizaciones sociales.

En sus intervenciones también puso el foco en la solidaridad, la hospitalidad y el acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. La despedida en Luján sintetizó buena parte de esos mensajes y volvió a poner en primer plano la figura de Francisco y su relación con la Argentina.

León XIV continúa su gira por Perú

Tras finalizar su visita al país, León XIV continuará su recorrido por Sudamérica en Perú, donde permanecerá hasta el lunes 16 de noviembre.

La agenda incluye actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. Allí mantendrá encuentros con autoridades políticas, representantes de la Iglesia, jóvenes, universitarios y comunidades religiosas.

Uno de los momentos destacados será su regreso a Chiclayo, ciudad en la que desarrolló parte de su trayectoria religiosa como obispo. La gira concluirá en Lima y Callao, antes de que el Papa emprenda el regreso a Roma.