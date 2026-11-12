Este jueves se conoce la inflación de octubre: cuánto esperan los analistas

El INDEC difundirá este jueves la inflación de octubre. Las consultoras estiman una suba de entre 1,8% y 2%, en línea con los registros anteriores.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves el índice de inflación de octubre, en un escenario en el que las estimaciones privadas anticipan una suba de entre el 1,8% y el 2%. Si se confirma ese rango, el costo de vida habrá completado seis meses consecutivos con variaciones cercanas al mismo nivel, sin lograr retomar una tendencia sostenida de desaceleración.

Las proyecciones de las consultoras muestran que los aumentos de precios se mantienen relativamente estables, aunque todavía por encima del objetivo de llevar la inflación mensual hacia el 1,5%.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, ubicó la suba de octubre en el 1,8%. En tanto, la medición de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento del 1,9%, un indicador que suele tomarse como referencia para anticipar el comportamiento del índice nacional.

Entre las estimaciones privadas, LCG y C&T calcularon una variación del 1,9%, mientras que Equilibra y Libertad y Progreso proyectaron un 1,8%. Analytica, por su parte, estimó que el aumento podría llegar al 2%.

Seis meses con la inflación en torno al mismo nivel

La evolución del Índice de Precios al Consumidor muestra una etapa de relativa estabilidad, pero sin una reducción significativa de la inflación mensual.

En mayo, el indicador había marcado un 2,1%. En junio bajó al 1,9%, en julio volvió al 2,1% y en agosto registró el nivel más bajo de esta secuencia, con un 1,7%. En septiembre volvió a ubicarse en el 1,9%, porcentaje que también aparece entre las principales proyecciones para octubre.

De confirmarse las estimaciones, la inflación acumulará medio año moviéndose dentro de una franja similar, una señal de las dificultades para profundizar el proceso de desaceleración.

Qué factores presionaron sobre los precios en octubre

Uno de los componentes que explican la persistencia de los aumentos son los precios regulados, que mantienen ajustes periódicos en servicios y tarifas. Según un informe de la Fundación Mediterránea, esta categoría habría registrado subas promedio del 2,3% durante octubre.

Entre los incrementos relevados aparecen el agua y el gas, con aumentos del 2,2%, y la electricidad, con una suba del 1,6%. También se registraron ajustes en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires: los colectivos aumentaron un 2,9% y el subte, un 3,7%.

A esos movimientos se sumaron incrementos del 1,5% en los combustibles y del 2,5% en las cuotas de medicina prepaga y distintos servicios de comunicación.

Los precios estacionales también aportaron presión. La Fundación Mediterránea estimó que subieron un 2,5% en octubre, impulsados principalmente por el encarecimiento de las verduras, que registraron un aumento del 12,9% en la medición porteña. Además, comenzaron a reflejarse los primeros movimientos vinculados con la temporada turística de verano.

Por qué todavía no logra bajar al 1,5%

Los especialistas advierten que la inflación mantiene componentes que dificultan una desaceleración más pronunciada. Entre ellos aparecen los mecanismos de indexación, las expectativas de aumentos que todavía persisten y la recomposición de precios relativos, que continúa trasladándose a distintos sectores de la economía.

También influyen las decisiones oficiales de postergar algunos ajustes para evitar un impacto mayor sobre el índice. Entre ellas se encuentra el aumento pendiente del impuesto a los combustibles líquidos, que fue diferido por tercer mes consecutivo.

Según el informe de la Fundación Mediterránea, la actualización acumulada pendiente de ese tributo podría tener un impacto significativo si se aplicara de manera completa: estimó que implicaría una suba cercana al 11% en el precio de las naftas y un efecto de alrededor de 0,4 puntos porcentuales sobre el IPC.

Con este escenario, el dato que difundirá el INDEC permitirá determinar si octubre confirmó la estabilidad de los últimos meses o si hubo una nueva aceleración. La atención estará puesta no solo en el porcentaje general, sino también en la evolución de los precios regulados, los alimentos y los servicios, que siguen condicionando el ritmo de la inflación.