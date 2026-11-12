La sospecha por vuelos entre Asunción y Buenos Aires que sacude al caso Ueno Bank

Un senador paraguayo pidió informes por movimientos inusuales de aviones en el aeropuerto de Asunción. Una aeronave llegó a San Fernando, Argentina.

Un senador paraguayo pidió investigar movimientos inusuales de aeronaves en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Asunción, en medio de la crisis que atraviesa Ueno Bank y de las sospechas sobre un posible traslado de objetos al exterior. Según la denuncia del legislador Eduardo Nakayama, uno de los aviones involucrados habría viajado hasta San Fernando, en la provincia de Buenos Aires.

El parlamentario aseguró que recibió información sobre maniobras aéreas que considera fuera de lo habitual y anticipó que solicitará informes a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y a Migraciones para conocer qué ocurrió, qué aeronaves participaron y si hubo movimiento de pasajeros o mercaderías.

Nakayama aclaró que todavía debe confirmar las fechas y los datos precisos. También sostuvo que cuenta con capturas de pantalla de la plataforma Flightradar24 que, según su interpretación, mostrarían movimientos coordinados entre dos aviones durante aproximadamente diez minutos.

La información, por ahora, forma parte de una denuncia pública y de un pedido de explicaciones. No hay confirmación oficial de que se hayan trasladado dinero, documentación, dispositivos o bienes vinculados con la investigación.

Las sospechas por la bóveda de la mansión de Santiago Peña

Nakayama vinculó los movimientos aéreos con el hallazgo de una bóveda en una propiedad del presidente Santiago Peña, ubicada en San Bernardino. Según relató, el espacio fue abierto después de tres días y no se encontraron elementos en su interior. El senador planteó dudas sobre el tiempo que demoró el procedimiento y sostuvo que podría existir una relación entre ese episodio y el presunto traslado de objetos.

También mencionó supuestos movimientos de vehículos en distintas propiedades de la familia Peña. Sin embargo, esas referencias fueron presentadas por el legislador como información que recibió y que todavía debe ser corroborada.

Otro de los puntos que señaló fue la matrícula de una de las aeronaves, que, según su interpretación, estaría vinculada con ZP Jet y la empresa Puente SA. Nakayama sostuvo que esa relación podría aportar información para reconstruir quiénes participaron de las maniobras.

Piden informes a Paraguay y solicitan investigar en Argentina

El senador anticipó que buscará que el Ministerio Público paraguayo intervenga y que se remitan los antecedentes que recibió, aunque aseguró que debe proteger la identidad de las personas que le acercaron los datos.

El pedido de informes a la Dinac y a Migraciones apunta a establecer las fechas exactas, identificar las aeronaves y determinar si hubo traslado de pasajeros o de objetos entre los vuelos. El legislador dijo que, de acuerdo con la información preliminar que maneja, la maniobra habría consistido en una transferencia de objetos y no en un movimiento de personas.

La aeronave que partió de Asunción habría aterrizado en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, Nakayama pidió que también se consulte a las autoridades argentinas para determinar qué ocurrió en ese aeropuerto y si existió algún tipo de coordinación para permitir el aterrizaje.

Por el momento, no se confirmó oficialmente que los vuelos hayan sido utilizados para sacar dinero, documentación u otros bienes vinculados con el caso Ueno Bank. La información deberá ser contrastada con los registros aeronáuticos y migratorios, mientras la crisis de la entidad financiera continúa generando nuevas líneas de investigación en Paraguay.