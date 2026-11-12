Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez

Claudia Insaurralde fue detenida en Aeroparque junto a otras dos personas tras llegar desde Río Gallegos. Investigan presunto lavado y narcotráfico.

La pareja de Lázaro Báez, Claudia Insaurralde, fue detenida en el Aeroparque Jorge Newbery junto a otras dos personas que viajaban con ella desde Río Gallegos. El operativo se realizó por orden de la Justicia federal, que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, narcotráfico y delitos vinculados con la administración de bienes del empresario. Los investigadores sospechan que los tres podían intentar eludir a la Justicia.

Las detenciones se concretaron el lunes por la tarde, cuando los pasajeros descendieron de un vuelo de Aerolíneas Argentinas que había partido desde Santa Cruz. La investigación ya tenía bajo seguimiento los movimientos del grupo y la decisión de intervenir se tomó después de que la aerolínea informara que habían abordado el servicio AR 1857, que despegó de Río Gallegos a las 10.30.

Durante el procedimiento también fueron secuestradas cuatro valijas de grandes dimensiones que los pasajeros habían despachado. La medida fue dispuesta por el juez federal de Río Gallegos, en el marco de las actuaciones que buscan reconstruir posibles movimientos de dinero y bienes.

Junto con Insaurralde quedaron detenidos Cristian Ibáñez y Valentina Devetac. La sospecha sobre un eventual intento de fuga forma parte de la hipótesis de los investigadores y deberá ser evaluada dentro del expediente judicial.

La investigación también alcanzó a propiedades de Báez

El operativo en Aeroparque se produjo un día después de una serie de 27 allanamientos en inmuebles vinculados con Lázaro Báez. El empresario permanece detenido en el penal de Ezeiza, donde fue notificado sobre el arresto de su pareja.

Tras recibir la comunicación, las autoridades realizaron un allanamiento en su celda y dispusieron que quedara incomunicado.

Las causas en las que se enmarcan los procedimientos investigan posibles operaciones de lavado de dinero y narcotráfico, además de presuntas irregularidades relacionadas con la administración de los bienes del empresario.

Allanamientos y más detenidos en Santa Cruz

La investigación también tuvo avances en Río Gallegos, donde otras cuatro personas fueron detenidas durante los procedimientos. En los operativos se secuestraron cerca de 30 vehículos, cocaína, marihuana, armas de fuego y documentación que podría aportar información relevante para la causa.

El ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodomos, confirmó que hasta este miércoles había cuatro detenidos en la provincia y detalló que los elementos incautados quedaron a disposición de la investigación.

La Policía de Santa Cruz participó de los procedimientos a pedido de la Unidad Fiscal de Río Gallegos, junto con efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.

Con las detenciones en Aeroparque y los operativos realizados en Santa Cruz, la investigación amplió su alcance sobre el entorno de Báez y los movimientos de personas y bienes que están bajo análisis judicial.