El Gobierno prorrogó hasta 2027 las concesiones de cinco hidroeléctricas

El Gobierno extendió hasta el 30 de abril de 2027 las concesiones de cinco centrales hidroeléctricas. La medida alcanza instalaciones de cinco provincias.

El Gobierno nacional prorrogó hasta el 30 de abril de 2027 las concesiones de cinco centrales hidroeléctricas del país, en el marco del proceso de privatizaciones impulsado por la administración de Javier Milei. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1349/2026 y extiende los plazos operativos de las empresas mientras se define el traspaso al sector privado.

La decisión fue oficializada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según los argumentos del Ejecutivo, la extensión busca garantizar la continuidad del suministro eléctrico durante la transición y evitar interrupciones en la operación de las centrales.

Las actuales operadoras tendrán siete días corridos para aceptar la prórroga. En caso de no hacerlo, deberán mantener el servicio durante un mínimo de 45 días hábiles, hasta que se resuelva el esquema de transición.

Cuáles son las cinco hidroeléctricas alcanzadas

El decreto comprende instalaciones con una potencia conjunta de 1.127,7 megavatios, distribuidas en distintas provincias:

* Hidroeléctrica Futaleufú (Chubut): 560 megavatios.

* Hidroeléctrica Diamante (Mendoza): 388 megavatios.

* AES Argentina Generación (Salta): 111,1 megavatios.

* Hidroeléctrica Tucumán (Tucumán): 51,6 megavatios.

* Hidroeléctrica Río Hondo (Santiago del Estero): 17 megavatios operativos.

La extensión de los contratos forma parte de una reorganización del sector energético que incluye otros complejos hidroeléctricos de mayor capacidad, como Cerros Colorados, El Chocón-Arroyito y Piedra del Águila, cuyos procesos de licitación también están en marcha.

En ese esquema, la Secretaría de Energía concentra las facultades para avanzar con la firma de los nuevos contratos de concesión.

El plan de privatizaciones también alcanza a los ferrocarriles

La decisión sobre las hidroeléctricas se suma a otras iniciativas del Gobierno para ampliar la participación privada en áreas estratégicas.

En el sector ferroviario, el Ministerio de Economía avanzó con los pliegos para concesionar las vías de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza por un período de 50 años. El esquema previsto contempla que las empresas adjudicatarias no paguen un canon al Estado por el uso de la infraestructura.

Además, el programa oficial mantiene entre sus objetivos la apertura al capital privado de otras compañías públicas, entre ellas Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

La prórroga de las cinco hidroeléctricas permite sostener la operación mientras se define el futuro de esos activos. Al mismo tiempo, vuelve a poner en discusión el alcance de la participación estatal en sectores vinculados con la generación de energía y la

administración de infraestructura estratégica.