La UCA advirtió que cada vez más desocupados terminan en el autoempleo informal

El Observatorio de la Deuda Social Argentina alertó sobre un cambio estructural en el mercado laboral. En la última década se perdió cerca de un millón de empleos asalariados y crece el número de personas que recurren a changas o trabajos por cuenta propia como única alternativa para generar ingresos.

El mercado laboral argentino atraviesa una transformación marcada por la pérdida de empleo registrado y el crecimiento del trabajo informal. Así lo advirtió Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), quien señaló que cada vez más personas que quedan desocupadas terminan recurriendo al autoempleo como forma de subsistencia.

Según explicó el especialista, en los últimos diez años se perdieron cerca de un millón de puestos de trabajo asalariados, y aproximadamente la mitad de esa caída se produjo en los últimos dos o tres años.

Del empleo formal al “rebusque”

Salvia sostuvo que la falta de oportunidades en el mercado laboral formal empuja a miles de trabajadores hacia actividades independientes de baja productividad.

“Cuando una persona pierde su empleo formal, la primera reacción es pasar a un autoempleo informal, a un rebusque”, explicó.

De acuerdo con un relevamiento del Observatorio, el 29% de quienes quedan desempleados termina desempeñándose en actividades informales por cuenta propia, una tendencia que se profundizó en los últimos años.

Dos realidades laborales

El informe distingue dos tipos de trabajadores independientes. Por un lado, un grupo reducido de profesionales vinculados a la economía del conocimiento, la tecnología y los servicios digitales que eligen trabajar de manera autónoma y formal.

Sin embargo, la mayor parte del crecimiento corresponde a ocupaciones informales como changas, servicios personales, mantenimiento, producción domiciliaria y venta ambulante.

Para Salvia, este último sector representa uno de los principales focos de pobreza estructural del país.

El trabajo en plataformas, una parte menor

Aunque suele ocupar un lugar central en el debate público, el especialista afirmó que el empleo en aplicaciones de reparto o transporte representa apenas entre el 6% y el 7% de la fuerza laboral.

Además, advirtió que muchos de esos trabajadores tampoco cuentan con aportes previsionales ni cobertura social, por lo que también integran el universo del empleo precario.

Endeudamiento y menores oportunidades

El director del Observatorio señaló que muchos trabajadores informales se encuentran altamente endeudados, especialmente quienes trabajan para plataformas digitales y debieron financiar la compra o reparación de motos y bicicletas para poder continuar generando ingresos.

Según explicó, numerosas familias asumieron deudas con la expectativa de una recuperación económica durante 2025, escenario que finalmente no se concretó.

Un mercado laboral cada vez más fragmentado

Para la UCA, el principal desafío no es solamente generar empleo, sino reducir la fuerte brecha entre los sectores de alta productividad y quienes sobreviven en la informalidad.

Salvia sostuvo que actualmente solo alrededor del 30% de la fuerza laboral argentina se desempeña en actividades de alta productividad, mientras que el 70% restante trabaja en condiciones de baja productividad o precariedad, una situación que limita las posibilidades de movilidad social y consolida la pobreza estructural.