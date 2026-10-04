Las ventas minoristas pyme subieron 0,3% en septiembre

Las ventas minoristas de las pymes crecieron 0,3% interanual en septiembre, pero cayeron 1,2% frente a agosto, según un informe de CAME.

Las ventas minoristas de las pymes registraron una suba real del 0,3% interanual en septiembre, aunque mostraron una caída del 1,2% respecto de agosto, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

De acuerdo con el informe, en los primeros nueve meses del año las ventas acumulan una retracción del 2,1%. El resultado de septiembre reflejó una recuperación interanual prácticamente marginal, en un escenario donde los consumidores mantienen una actitud cautelosa y priorizan los gastos considerados necesarios.

La entidad señaló que el freno frente a agosto estuvo relacionado con la finalización de los picos de consumo asociados a fechas festivas y al inicio del ciclo escolar, además de una menor disponibilidad de ingresos y límites para financiar compras con tarjetas.

Qué sectores vendieron más y cuáles cayeron

Cinco de los siete rubros relevados registraron aumentos interanuales.

El mayor crecimiento correspondió a Textil e indumentaria, con una suba del 5%, seguido por Calzado y marroquinería, que avanzó 3,5%.

También tuvieron resultados positivos Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, con un incremento del 3,3%; Farmacia, con 1,5%, y Perfumería, con 0,7%.

En cambio, dos sectores terminaron septiembre con bajas. Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles retrocedió 3,4%, mientras que Alimentos y bebidas registró una caída del 3,1%.

CAME indicó que, en varios comercios, las compras estuvieron vinculadas principalmente con reposiciones indispensables, mientras que se postergaron adquisiciones de mayor valor, como muebles, obras de mayor escala o conjuntos completos de indumentaria.

Las ventas online crecieron 19,4%

Uno de los datos destacados del informe fue el comportamiento del canal digital. Las ventas online realizadas por comercios que cuentan con locales a la calle aumentaron 19,4% interanual durante septiembre.

Además, frente a agosto, las ventas por internet tuvieron un crecimiento del 8,7%.

Según el relevamiento, las promociones bancarias y las opciones de financiamiento en cuotas cortas y sin interés tuvieron un papel importante a la hora de concretar operaciones.

Comercios con márgenes ajustados

El informe también reflejó las dificultades que atraviesan los comercios para sostener su rentabilidad. Los empresarios señalaron presión sobre los márgenes debido a los costos de reposición, la competencia de los canales mayoristas y el avance del comercio informal y de productos importados.

En sectores como Textil e indumentaria y Calzado y marroquinería, CAME indicó que algunos comerciantes aceptaron niveles de rentabilidad negativos con el objetivo de conseguir mayor liquidez.

Frente a este escenario, las pymes mantienen una estrategia prudente, con prioridad en la rotación de inventarios y en evitar que el capital de trabajo quede inmovilizado.

En cuanto a las expectativas, el 44,1% de los comerciantes consultados considera que la situación de su empresa se mantendrá estable durante los próximos 12 meses, mientras que el 41,8% espera una mejora y el 14,1% anticipa un empeoramiento.

Por otra parte, el 55,7% consideró que no es un momento propicio para realizar inversiones, frente a un 13,4% que sí avaló nuevos desembolsos y un 31% que prefirió no definir una posición.