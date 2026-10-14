Las PyMEs advierten por el cierre de empresas y alertan sobre el deterioro del tejido productivo

La Confederación Federal PyME Argentina señaló que entre fines de 2023 y fines de 2025 desaparecieron unas 28.500 empresas privadas con empleo registrado. También alertó por el aumento de los concursos preventivos y la caída en la creación de nuevos emprendimientos.

La Confederación Federal PyME Argentina advirtió sobre el deterioro del tejido empresarial del país y alertó que el cierre de empresas, el aumento de los concursos preventivos y la caída en la creación de nuevos emprendimientos reflejan las dificultades que atraviesa el sector productivo.

Según los datos difundidos por la entidad, entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, la cantidad de empresas privadas con empleo registrado pasó de aproximadamente 568.700 a 540.200. La diferencia representa una reducción de unas 28.500 empresas, cercana al 5% del total.

El informe también indicó que durante 2025 se registraron alrededor de 76.900 cierres de empresas frente a unas 64.100 aperturas, lo que dejó un saldo negativo de casi 12.800 unidades productivas.

Para la Confederación, el problema no se limita a la pérdida de empresas existentes, sino que también comprende las dificultades para generar nuevos emprendimientos, inversiones y puestos de trabajo.

Aumentaron los concursos preventivos

Otro de los indicadores señalados por la entidad es la evolución de los concursos preventivos en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con los datos presentados, los casos pasaron de 82 en 2023 a aproximadamente 190 en 2025, lo que representa un incremento superior al 130%.

La organización comparó estos indicadores con los registrados antes de la crisis de 2001, aunque aclaró que las diferencias macroeconómicas y financieras impiden establecer una equivalencia directa entre ambos períodos.

El presidente de la Confederación Federal PyME Argentina, Mauro González, sostuvo que la pérdida de empresas y la disminución en la creación de nuevos emprendimientos constituyen señales de alerta para la economía nacional.

Desde la entidad señalaron que detrás de cada cierre hay trabajadores, familias, proveedores y comunidades que pierden capacidad de generar ingresos y actividad económica.

Los factores que preocupan al sector

Entre las principales dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, la Confederación mencionó la caída de la demanda interna, el deterioro del consumo, los costos de producción, las dificultades de financiamiento y la presión impositiva.

También incluyó las tarifas energéticas, la competencia de productos importados y la pérdida de mercados para la producción nacional, factores que, según la organización, complican la posibilidad de sostener los niveles de actividad y empleo.

En ese contexto, la entidad planteó que la estabilización de las variables macroeconómicas debe estar acompañada por políticas que favorezcan la producción, la inversión y el desarrollo de las empresas nacionales.

Proponen monitorear la situación empresarial

Como parte de sus propuestas, la Confederación Federal PyME Argentina reclamó la implementación de un sistema permanente de monitoreo que permita seguir mensualmente la evolución de los concursos preventivos, las quiebras, los cierres y las aperturas de empresas, además de los indicadores de empleo, actividad, producción y financiamiento.

El objetivo sería identificar de manera temprana los sectores y regiones con mayores dificultades y promover medidas específicas antes de que los problemas deriven en cierres definitivos.

La organización insistió en la necesidad de fortalecer las condiciones para que las PyMEs puedan sostener su actividad, invertir y generar empleo, y advirtió que la pérdida de unidades productivas puede tener consecuencias económicas y sociales que exceden a cada empresa.