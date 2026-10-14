Cayó el empleo privado por 14 meses consecutivos: qué pasó en Neuquén y Río Negro

El empleo privado registrado perdió 12.716 puestos en julio y acumula una caída de 134.034 en 2026. Neuquén creció un 6,4% y Río Negro, un 4,8% interanual.

El empleo asalariado registrado del sector privado volvió a caer en julio de 2026 y acumuló 14 meses consecutivos de retroceso. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), durante ese mes se perdieron 12.716 puestos de trabajo respecto de junio, una disminución del 0,2%.

En lo que va del año, la caída llegó a 134.034 empleos, equivalente al 2,2%. Sin embargo, la evolución fue dispar entre las provincias: mientras 21 de las 24 jurisdicciones registraron bajas interanuales, Neuquén y Río Negro mostraron resultados positivos.

Los sectores más afectados a nivel nacional fueron la construcción, la industria manufacturera y el comercio. Al mismo tiempo, los salarios reales registraron una mejora mensual en agosto, aunque persisten diferencias importantes entre actividades.

Neuquén y Río Negro, entre las provincias con más empleo

En la comparación interanual a julio de 2026, Neuquén registró un crecimiento del 6,4% en el empleo asalariado privado formal, mientras que Río Negro tuvo una suba del 4,8%.

San Juan también mostró una variación positiva, del 0,5%. En contraste, la mayoría de las provincias presentó retrocesos.

Las mayores caídas se registraron en Tierra del Fuego, con una baja del 12,6%; Misiones, con el 6%; Corrientes, con el 5,6%; Formosa, con el 5,2%; y Santa Cruz, con el 4,9%.

De esta manera, el panorama laboral de la Patagonia mostró diferencias marcadas: Neuquén y Río Negro crecieron en términos interanuales, mientras que Tierra del Fuego y Santa Cruz estuvieron entre las jurisdicciones más afectadas.

Qué sectores perdieron más puestos de trabajo

La contracción del empleo privado formal alcanzó a distintas ramas de actividad. En julio, ocho sectores redujeron sus plantillas, tres registraron aumentos y otros tres permanecieron estables.

La construcción encabezó las bajas mensuales, con una caída del 0,6%. Le siguió la intermediación financiera, con el 0,4%. La industria manufacturera, el comercio, el transporte y los hoteles y restaurantes registraron retrocesos del 0,3% cada uno.

En la comparación interanual, la intermediación financiera acumuló una caída del 4,8%, seguida por la industria manufacturera, con el 4,4%, y el comercio, con el 3,4%. Transporte y comunicaciones también registraron una baja del 2,4%.

Además, el relevamiento señaló que en agosto el empleo privado formal se mantuvo estable por segundo mes consecutivo en los principales aglomerados urbanos. La falta de crecimiento estuvo vinculada principalmente con el bajo nivel de contrataciones.

Qué pasó con el empleo público y el monotributo

Los datos también mostraron movimientos en otras modalidades de empleo. En el sector público se registraron 4.723 puestos más que un año antes, un incremento interanual del 0,1%. No obstante, la variación frente a julio de 2025 consignada en el balance general fue de 22.681 empleos menos, equivalente a una caída del 0,7%.

En el trabajo en casas particulares se contabilizaron 2.159 puestos más en la comparación interanual, un avance del 0,5%, aunque en junio se había registrado una disminución mensual de 1.092 empleos.

Por su parte, el monotributo sumó 58.778 inscriptos en los últimos 12 meses, un crecimiento del 2,7%. En julio se incorporaron otros 1.432, con una suba mensual del 0,06%.

Los salarios reales subieron en agosto, pero no en todos los sectores

En materia salarial, los datos provisorios del SIPA indicaron que la remuneración media real del empleo privado registrado aumentó un 1,3% en agosto respecto del mes anterior, en la medición desestacionalizada. Los salarios de los principales convenios colectivos avanzaron un 0,9%.

Sin embargo, la recuperación acumulada desde noviembre de 2023 fue diferente según el indicador. En agosto, el salario promedio real del empleo privado registrado se ubicó un 1,2% por encima de aquel nivel, mientras que el salario medio negociado en los principales convenios colectivos permaneció un 6,9% por debajo.

Las diferencias también se reflejaron entre actividades. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, los salarios reales de entidades deportivas aumentaron un 15% y los del sector gráfico, un 13,2%. Gastronomía y hoteles, al igual que farmacias, registraron mejoras del 11%.

En el otro extremo, los trabajadores textiles acumularon una pérdida del 32% de su poder adquisitivo. En comercio, la caída fue del 18%; en transporte de pasajeros, del 13%; y entre los encargados de edificios, del 12,1%. Otras actividades relevantes, como sanidad, metalurgia, alimentación y construcción, registraron retrocesos reales de entre el 5% y el 9%.

La remuneración nominal bruta promedio de julio fue de $2.256.861, con una suba interanual del 29,3%. La mediana salarial alcanzó los $1.689.227, un 28,2% más que en el mismo mes de 2025.

Menos empresas con empleados registrados

La situación del mercado laboral también estuvo acompañada por una reducción del número de empresas con personal. Durante el primer trimestre de 2026, la cantidad de firmas con empleo cayó en algo más de 4.000, equivalente al 0,7%.

Sin embargo, esa disminución estuvo asociada con la pérdida de poco más de 800 puestos de trabajo asalariado formal privado, una cifra menor a la registrada en el tercer y cuarto trimestre de 2025, cuando una reducción empresarial de magnitud similar coincidió con la pérdida de alrededor de 9.400 empleos.

Según la explicación de la Secretaría de Trabajo citada en el relevamiento, la diferencia respondió al tamaño de las empresas que abrieron y cerraron. Durante el primer trimestre de 2026, las nuevas firmas generaron más puestos que en el período previo, mientras que las que dejaron de operar tenían plantillas más pequeñas.

El balance refleja una caída sostenida del empleo privado registrado a nivel nacional, con diferencias entre provincias y sectores, y una recuperación salarial que todavía no alcanza de la misma manera a todos los trabajadores.