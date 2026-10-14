ARCA lanzó una nueva herramienta para liquidar los salarios de las empleadas domésticas

ARCA habilitó un recibo de sueldo asistido para empleadas domésticas. El sistema calcula conceptos salariales y permite corregir montos antes de emitirlo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó una nueva herramienta digital para facilitar la liquidación de salarios del personal de casas particulares. La función, denominada “Recibo Asistido”, calcula automáticamente determinados conceptos del sueldo y permite que los empleadores revisen o modifiquen los importes antes de emitir el comprobante.

La medida quedó establecida mediante la Resolución General 5912/2026, publicada en el Boletín Oficial. La normativa modifica disposiciones anteriores sobre los procedimientos vinculados con el pago de aportes y contribuciones del régimen de casas particulares.

El objetivo es simplificar la confección de los recibos y reunir en una misma plataforma los datos necesarios para realizar la liquidación, sin eliminar la responsabilidad del empleador de verificar que los montos sean correctos.

Cómo generar el recibo de sueldo en ARCA

Para utilizar la nueva función, el empleador debe ingresar al sitio de ARCA con clave fiscal de nivel de seguridad 2 o superior y acceder al servicio digital “Personal de Casas Particulares”.

Dentro de la plataforma, deberá seleccionar al trabajador y entrar en la opción “Generar recibo de sueldo”. Luego tendrá que informar el período que desea liquidar, la modalidad de pago, la remuneración y la cantidad de horas trabajadas.

Con esos datos, el sistema presentará una liquidación preliminar con determinados conceptos salariales. El empleador podrá aceptar los importes calculados o rechazarlos para ingresar manualmente los valores que correspondan.

También estará disponible el apartado “Adicionales y Descuentos”, que permite incorporar otros conceptos mediante un menú de opciones predefinidas. Una vez revisada la información, se deberá confirmar la operación para emitir el recibo electrónico.

Qué cambia con el recibo asistido

La principal novedad es que la plataforma realiza parte de los cálculos de manera automática a partir de la información registrada y de los datos que ingresa el empleador.

Sin embargo, ARCA aclaró que la herramienta no reemplaza la obligación de controlar la liquidación salarial. El empleador continúa siendo responsable de verificar los importes, corregirlos cuando sea necesario e incluir todos los conceptos que correspondan según cada relación laboral.

La resolución también precisa el procedimiento para emitir el comprobante electrónico. La validación de identidad mediante la clave fiscal funciona como requisito de autenticidad del documento, por lo que no se necesita una firma adicional del empleador. El recibo debe incluir, de todos modos, los datos exigidos por la legislación laboral y el detalle de los conceptos liquidados.

Qué pasa si el salario se paga en efectivo

La normativa contempla los casos en los que el pago se realiza en efectivo o el trabajador solicita una constancia impresa.

En esas situaciones, el recibo deberá imprimirse por duplicado. El original se entrega al empleado y el empleador conserva la copia, que debe llevar la firma de conformidad del trabajador como constancia de que recibió el dinero.

De esta manera, el sistema electrónico convive con el procedimiento en papel para las situaciones previstas en la normativa.

Cómo consultar los aportes y contribuciones

La actualización también mantiene las herramientas digitales para consultar los pagos vinculados con el trabajo en casas particulares.

Los empleadores y trabajadores pueden acceder a los comprobantes y a la información registrada mediante los servicios disponibles con clave fiscal. Los empleados pueden consultar la constancia de pago de aportes y contribuciones en la sección “Ver Aportes” y revisar los recibos emitidos en el apartado “Detalle del Trabajo”.

Además, a través del servicio “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”, es posible revisar los pagos de aportes, contribuciones e intereses de cada período mensual, consultar saldos y calcular intereses por pagos fuera de término.

El sistema también permite imprimir los formularios correspondientes para cancelar esos intereses, entre ellos los formularios F. 102/RT, F. 1350 y F. 575/RT, según el tipo de obligación.

Qué deben tener en cuenta las trabajadoras para acceder a la obra social

La normativa contempla, además, los aportes voluntarios para las trabajadoras de casas particulares que no alcanzan la carga horaria mínima requerida para acceder a determinadas prestaciones de salud o que buscan incorporar a integrantes de su grupo familiar primario.

En el caso de la titular, se puede abonar la diferencia entre el aporte correspondiente a una jornada de 16 horas semanales o más y el monto obligatorio ingresado por uno o varios empleadores.

Ese pago adicional permite completar el aporte requerido para acceder a la cobertura del Sistema Nacional del Seguro de Salud, de acuerdo con las condiciones previstas para el régimen.