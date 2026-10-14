Día de la Madre 2026: qué día cae en Argentina y por qué en otros países se festeja en mayo

El Día de la Madre en Argentina se celebrará el domingo 18 de octubre de 2026. Conocé el origen de la fecha y cuándo se festeja en otros países.

El Día de la Madre 2026 en Argentina se celebrará el domingo 18 de octubre. Como ocurre cada año, la fecha corresponde al tercer domingo del mes, una tradición que distingue al país de otros lugares del mundo, donde el homenaje se realiza principalmente en mayo.

La jornada es una de las celebraciones más importantes del calendario familiar y suele estar acompañada de reuniones, almuerzos, regalos y propuestas para compartir. Aunque genera un importante movimiento comercial y gastronómico, no es un feriado nacional ni un día no laborable.

Por qué el Día de la Madre se celebra en octubre en Argentina

El origen de la fecha argentina está relacionado con una conmemoración de la Iglesia Católica. En 1931, el papa Pío XI estableció el 11 de octubre como el día de la Divina Maternidad de María, en recuerdo del Concilio de Éfeso del año 431.

En ese contexto, Argentina adoptó la costumbre de celebrar el Día de la Madre el domingo más cercano a esa festividad religiosa. Con el paso del tiempo, la tradición se consolidó en el tercer domingo de octubre.

Por eso, la celebración no tiene una fecha fija, sino que cambia cada año dentro de ese mes. En 2026, los domingos de octubre serán el 4, el 11, el 18 y el 25, por lo que el festejo tendrá lugar el domingo 18.

Por qué en otros países el Día de la Madre se festeja en mayo

La fecha varía según la historia y las tradiciones de cada país. Una de las referencias más extendidas es la celebración estadounidense, impulsada por Anna Jarvis en homenaje a su madre fallecida en 1905.

Su campaña logró que en 1914 el presidente Woodrow Wilson oficializara el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre en Estados Unidos. Con el tiempo, numerosos países adoptaron esa misma fecha.

Entre las distintas celebraciones alrededor del mundo se destacan:

Segundo domingo de mayo: se celebra en países como Estados Unidos, Brasil, Chile, Alemania y Japón.

se celebra en países como Estados Unidos, Brasil, Chile, Alemania y Japón. Primer domingo de mayo: España festeja el Día de la Madre en esa fecha.

España festeja el Día de la Madre en esa fecha. 8 de marzo: en varios países de Europa del Este, el homenaje a las madres coincide con el Día Internacional de la Mujer.

en varios países de Europa del Este, el homenaje a las madres coincide con el Día Internacional de la Mujer. 21 de marzo: en distintos países árabes, como Egipto y Líbano, la celebración coincide con el comienzo de la primavera en el hemisferio norte.

en distintos países árabes, como Egipto y Líbano, la celebración coincide con el comienzo de la primavera en el hemisferio norte. Tercer domingo de octubre: es la fecha tradicional de Argentina.

La diversidad de fechas responde a costumbres religiosas, decisiones oficiales y procesos históricos diferentes. Por eso, aunque el objetivo de homenajear a las madres es compartido, no existe un único día universal para la celebración.

Qué regalar para el Día de la Madre 2026

A pocos días del festejo, las opciones para sorprender a mamá abarcan distintos presupuestos. Entre las alternativas más accesibles aparecen las tazas personalizadas, los portarretratos con fotografías familiares y los pequeños accesorios de uso cotidiano.

Para quienes buscan un regalo de precio intermedio, se pueden considerar mates, prendas de vestir, billeteras, carteras o desayunos a domicilio. En una franja más alta, las opciones incluyen perfumes, joyas, relojes y artículos tecnológicos.

También hay alternativas que no dependen de un regalo material: organizar un almuerzo familiar, compartir una salida, preparar un picnic, regalar una jornada de spa o planificar una escapada de fin de semana.

Más allá del obsequio elegido, el Día de la Madre es una oportunidad para compartir tiempo y reconocer a quienes cumplen ese rol. En Argentina, la cita será el domingo 18 de octubre de 2026.