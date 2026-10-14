Cataratas del Iguazú: vuelven a cerrar los circuitos por la crecida del río este miércoles

Las Cataratas del Iguazú vuelven a tener restricciones este miércoles 14 de octubre por la crecida del río. Los circuitos Superior e Inferior permanecerán cerrados y habrá actividades habilitadas.

La crecida del río Iguazú obligó a restringir nuevamente el acceso a los principales circuitos turísticos de las Cataratas este miércoles 14 de octubre. Tras una breve reapertura, las autoridades del Parque Nacional Iguazú dispusieron mantener cerrados los senderos y las pasarelas de los circuitos Superior e Inferior por razones de seguridad.

La decisión fue comunicada por las autoridades del parque y la concesionaria Iguazú Argentina SA, en el marco del monitoreo permanente del nivel del río. El caudal registró un nuevo aumento y las proyecciones anticipan que se mantendrá elevado, por encima de los límites establecidos para la circulación.

Durante el fin de semana, el río Iguazú llegó a registrar un caudal cercano a los 12.000 metros cúbicos por segundo, alrededor de diez veces su nivel habitual. La fuerza del agua impactó sobre distintos sectores de las pasarelas y obligó a reforzar las medidas preventivas.

Qué actividades estarán habilitadas en las Cataratas

Aunque los circuitos que permiten acercarse a los saltos permanecerán cerrados, algunos espacios y servicios del área Cataratas funcionarán durante la jornada.

Entre las propuestas habilitadas se encuentran:

El Centro de Visitantes Yvyrá Retá.

El espacio Territorio Yaguareté.

Los locales gastronómicos y comerciales.

Los restaurantes El Fortín y La Selva.

Los servicios del Hotel Gran Meliá.

La excursión náutica Gran Aventura, según lo informado por las autoridades.

La disponibilidad de las actividades puede modificarse de acuerdo con la evolución del río y las condiciones de seguridad. Por eso, se recomienda consultar los canales oficiales del parque antes de trasladarse.

También hay restricciones en otros sectores

La crecida no solo afecta a los circuitos turísticos tradicionales. El seguimiento de las condiciones hidrológicas también derivó en modificaciones de la operatoria náutica en Puerto Iguazú y en el cierre preventivo de la Ruta Nacional 101 y de los senderos Verde y Macuco, dentro del Parque Nacional Iguazú.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre el comportamiento del río ante la posibilidad de nuevos aumentos del caudal durante los próximos días.

De acuerdo con el comunicado oficial, los pronósticos vinculados al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) anticipan nuevos pulsos de crecida en los principales ríos de la región. Esta situación podría repetirse durante el período de lluvias estacionales, hasta que las cuencas de la zona de la triple frontera recuperen condiciones más estables.

La crecida del río Iguazú y el impacto de las lluvias

El episodio está relacionado con las precipitaciones registradas aguas arriba de la cuenca del río Iguazú, en el sur de Brasil, en un contexto de condiciones meteorológicas que favorecen el aumento de los caudales.

La situación también genera preocupación en otras zonas de la región. Los ríos Uruguay y Paraná registran alteraciones en sus niveles, con desbordes que afectan a poblaciones y áreas rurales ribereñas.

Además, las centrales hidroeléctricas binacionales de Itaipú, entre Brasil y Paraguay, y Yacyretá, entre Argentina y Paraguay, abrieron sus compuertas para regular los niveles de agua ante el incremento de los aportes hídricos.

Mientras continúe la crecida, las autoridades del Parque Nacional Iguazú y la concesionaria evaluarán las condiciones para determinar cuándo será seguro habilitar nuevamente los circuitos. Los visitantes deberán respetar las restricciones y verificar las actualizaciones oficiales antes de organizar su recorrido.