Las ventas en supermercados cayeron 0,9% en septiembre y acumularon cuatro meses de retrocesos. El consumo registra una baja del 2,9% en 2026.

El consumo en supermercados volvió a mostrar señales de deterioro en Argentina. Las ventas cayeron un 0,9% en septiembre respecto de agosto y acumularon cuatro meses consecutivos de retrocesos mensuales. Según los datos difundidos este miércoles por el INDEC, la actividad también registró una baja interanual del 3% y una contracción del 2,9% durante los primeros nueve meses de 2026.

El retroceso refleja las dificultades que atraviesan los hogares para sostener sus niveles de compra, en un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de los gastos cotidianos y la debilidad del mercado interno.

La situación también alcanza a los comercios y a las pequeñas y medianas empresas, que deben recurrir cada vez más a promociones, descuentos y financiación para mantener el movimiento de sus ventas, mientras enfrentan mayores costos operativos y márgenes de rentabilidad más ajustados.

El panorama tampoco muestra una recuperación consolidada en otros canales comerciales. Los autoservicios mayoristas registraron en septiembre una caída mensual del 0,5%, aunque mostraron una mejora interanual del 1%. Sin embargo, en los primeros nueve meses del año acumularon una contracción del 2,5%.

Los productos que más sufrieron la caída del consumo

Los datos muestran que el retroceso no se limita a compras ocasionales, sino que también alcanza a productos de consumo cotidiano.

Según los relevamientos privados de la consultora Scentia, entre enero y octubre las ventas de bebidas sin alcohol en supermercados de cadena disminuyeron un 9,5%. También cayeron los productos perecederos, con una baja del 7,7%; las bebidas alcohólicas, un 4,9%; y los artículos de desayuno y merienda, un 4,4%.

En los mayoristas, el comportamiento fue todavía más pronunciado en algunos rubros. Las bebidas sin alcohol registraron una contracción del 20,8%, los productos perecederos bajaron un 8,6% y las bebidas alcohólicas retrocedieron un 7%.

La tendencia se suma a un deterioro que lleva varios años. De acuerdo con Scentia, el volumen de ventas en supermercados y autoservicios independientes cayó un 13,9% en 2024 y un 2,6% en 2025. Entre enero y octubre de 2026 acumuló una nueva baja del 3,2%.

También se modificaron las formas de pago. En septiembre, las operaciones con tarjetas de crédito crecieron un 15,5% interanual en términos nominales y las realizadas con débito aumentaron un 14,3%. En cambio, los pagos en efectivo subieron un 35,3% y las operaciones mediante otros instrumentos, como billeteras virtuales y códigos QR, avanzaron un 65,6%.

La pérdida de ingresos también golpea a las pymes

Uno de los factores que explica la debilidad del consumo es la distancia entre la evolución de los ingresos y el costo de vida. En septiembre, los salarios aumentaron un 1,3%, mientras que la inflación del mismo período fue del 1,9%, según el INDEC.

La situación fue especialmente complicada para los trabajadores del sector privado no registrado, cuyos ingresos registraron una caída nominal del 0,8%.

En octubre, además, la canasta básica alimentaria aumentó un 3,1% y la canasta básica total subió un 3,5%, por encima de la inflación general del 2,2%. Los servicios también presionaron sobre los presupuestos familiares, con un incremento del 2,7%.

En este contexto, Camilo Alberto Kahale, presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), advirtió que para analizar el consumo no alcanza con observar la evolución de la inflación, sino que también es necesario considerar cuánto dinero queda disponible en los hogares después de afrontar los gastos esenciales.

El impacto sobre los comercios ya aparece en los relevamientos sectoriales. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas pyme cayeron un 1,6% interanual en octubre y acumularon una baja del 2% en los primeros diez meses del año. En alimentos y bebidas, la contracción llegó al 3,5%.

A las dificultades para vender se suma la presión de los costos y la necesidad de sostener promociones para atraer clientes. Este escenario también tiene consecuencias sobre el empleo: en septiembre, la cantidad de trabajadores ocupados en supermercados disminuyó un 4,5% interanual, mientras que en los autoservicios mayoristas la caída alcanzó el 7,4%.

Qué pasó con el consumo en octubre y qué se espera para 2027

Los primeros indicadores de octubre mostraron una señal de recuperación, aunque todavía insuficiente para revertir la tendencia negativa. Según Scentia, el consumo masivo creció un 0,9% interanual, en lo que representó la primera variación positiva del año.

Sin embargo, el comportamiento fue dispar. Mientras el comercio electrónico registró una suba del 33,2%, las farmacias avanzaron un 3,2% y los kioscos y comercios tradicionales crecieron un 1,6%, los supermercados de cadena todavía mostraron una caída del 0,3%. Los autoservicios independientes retrocedieron un 0,4% y los mayoristas, un 6,4%.

Las expectativas empresariales tampoco reflejan demasiado optimismo. De acuerdo con un relevamiento de CAME, el 58,9% de los comerciantes no espera una mejora en el desempeño de sus empresas durante los próximos doce meses.

La evolución de los salarios, el empleo y el acceso al crédito serán factores determinantes para saber si la mejora registrada en algunos indicadores logra trasladarse a los canales tradicionales de venta. Para supermercados, mayoristas y pequeñas empresas, el desafío inmediato sigue siendo sostener la actividad en un mercado donde las familias continúan ajustando sus compras y priorizando los gastos indispensables.