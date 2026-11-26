Luis Caputo cuestionó la definición de recesión técnica, defendió la recuperación de la actividad y descartó que la suba del dólar impacte fuerte en los precios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó el diagnóstico de recesión técnica en la Argentina luego de conocerse dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. Además, descartó que la reciente suba del dólar vaya a trasladarse significativamente a los precios y aseguró que el programa económico mantiene sus fundamentos.

En una entrevista con A24, el funcionario puso en duda el criterio que establece que una economía está en recesión cuando registra dos trimestres consecutivos de contracción. Para Caputo, se trata de una definición que no alcanza para reflejar la situación económica en toda su dimensión.

“La definición de recesión técnica es una mera definición, casi diría arqueológica, pero que no tiene que ver realmente con la profundidad del tema”, sostuvo.

Como alternativa, mencionó la metodología utilizada en Estados Unidos por el Comité de Fechado del Ciclo Económico del National Bureau of Economic Research (NBER), que contempla no solamente la caída de la actividad, sino también su profundidad, duración y alcance en los distintos sectores.

Caputo defendió las señales de recuperación de la economía

El ministro reconoció que la evolución de la actividad estuvo por debajo de las expectativas del Gobierno, aunque aseguró que los indicadores más recientes muestran una mejora.

En ese sentido, calificó el registro de julio como un dato atípico y afirmó que durante agosto y septiembre la economía recuperó terreno. También anticipó que el Gobierno seguirá de cerca los resultados de los meses siguientes para evaluar la evolución de la actividad.

“Lo importante es que estamos discutiendo crecimiento, está bueno que estas sean las discusiones”, expresó.

Caputo también defendió el desempeño de los sectores productivos que, según su visión, cuentan con ventajas comparativas para competir en los mercados internacionales. Mencionó que esas actividades permiten generar divisas, reducir las restricciones externas y aportar mayor previsibilidad al conjunto de la economía.

En ese marco, planteó que los empresarios deben adaptarse al nuevo escenario económico y modificar algunas prácticas comerciales vinculadas con los años de alta inflación.

“Ahora hay que invertir, ahora no sirve más el sobreestoquearme porque estoy cazando en el zoológico”, afirmó, al reclamar un cambio de estrategia en el sector privado.

Qué dijo Caputo sobre el consumo y la actividad

Durante la entrevista, el titular del Palacio de Hacienda también defendió la evolución del consumo. Según los datos de las cuentas nacionales que citó, el consumo creció un 7,6% entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026.

El funcionario sostuvo que el Gobierno buscará mejorar las condiciones para la actividad privada mediante nuevas reducciones de impuestos, desregulaciones, una baja del costo financiero e inversiones en infraestructura.

Aunque reconoció que la economía creció menos de lo que esperaba la administración nacional, insistió en que el balance general muestra avances.

Por qué Caputo descartó que la suba del dólar se traslade a los precios

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la reciente suba del dólar. Caputo atribuyó el movimiento a un contexto de tensión financiera internacional y sostuvo que la depreciación del peso estuvo en línea con lo ocurrido con otras monedas emergentes.

El ministro explicó que, durante episodios de interrupción abrupta de los flujos de capital, los inversores suelen buscar refugio en la moneda estadounidense, lo que genera una apreciación del dólar a escala global.

Para respaldar su argumento, comparó el comportamiento del peso argentino con el de otras monedas de la región. Según los datos que mencionó, la depreciación local fue del 4,1%, similar a la del peso mexicano, mientras que el real brasileño y el peso colombiano registraron caídas mayores.

Consultado sobre la posibilidad de que esa suba del tipo de cambio termine impactando en los precios, el ministro descartó que represente una amenaza significativa para el proceso de desinflación.

“No tengo temor porque ahí es donde está la robustez del programa. Nosotros, mientras tengamos equilibrio fiscal y no convalidemos monetariamente estas cosas, que es lo que no hacemos, fijate que el pass-through es cada vez menor”, aseguró.

Caputo atribuyó ese menor traslado de la depreciación cambiaria a los precios a la política fiscal y monetaria del Gobierno. Según explicó, el equilibrio de las cuentas públicas evita que el movimiento del dólar se traduzca en una expansión de la emisión monetaria.

Finalmente, ratificó que el Ejecutivo no prevé modificar el rumbo económico y sostuvo que mantiene el objetivo de llevar la inflación argentina a niveles internacionales.