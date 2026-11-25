El papa León XIV designó a Jorge García Cuerva como coordinador internacional de la pastoral penitenciaria, con un mandato de cinco años.

El papa León XIV designó al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, como coordinador internacional de la pastoral penitenciaria de la Iglesia católica. El religioso argentino tendrá un mandato de cinco años y estará a cargo de articular el trabajo que se desarrolla en cárceles de distintos países, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento a las personas privadas de su libertad.

El nombramiento fue anunciado este miércoles a través del Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. García Cuerva asumirá al frente del Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria, una nueva estructura que dependerá del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, uno de los organismos de la Curia romana.

La designación forma parte de una reorganización impulsada por el Pontífice para coordinar las iniciativas pastorales en establecimientos penitenciarios y promover una mayor cooperación entre las iglesias locales de todo el mundo.

Qué tareas tendrá el arzobispo argentino en el Vaticano

El nuevo organismo buscará acompañar a las conferencias episcopales y a las comunidades católicas que trabajan en contextos de encierro. Entre sus principales funciones estarán impulsar espacios de reflexión sobre la realidad carcelaria, ofrecer capacitación a los agentes pastorales y fortalecer el diálogo con las instituciones civiles.

Otro de los objetivos será promover el respeto por la dignidad de las personas privadas de su libertad y mejorar la articulación de las distintas experiencias de asistencia religiosa y social que funcionan en las cárceles.

Para desarrollar esta tarea, García Cuerva contará con el apoyo de al menos tres consejeros especializados en pastoral penitenciaria, dentro de una red internacional de colaboración.

La creación del nuevo servicio también marcará el final de la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC), un organismo que funcionaba desde 1950 y que será reemplazado por esta estructura dependiente directamente del Vaticano.

La trayectoria de García Cuerva en la pastoral penitenciaria

La designación representa una continuidad en el trabajo que el arzobispo de Buenos Aires viene desarrollando en este ámbito. En diciembre de 2025, León XIV ya lo había nombrado delegado pontificio ante la comisión internacional que ahora será sustituida por el nuevo organismo.

García Cuerva cuenta con una trayectoria vinculada al acompañamiento religioso y social de personas detenidas, una experiencia que fue considerada para asumir esta responsabilidad de alcance internacional.

La decisión del Vaticano también se conoció después de la reciente visita del papa León XIV a la Argentina, durante la cual el Pontífice estuvo en la cárcel de Devoto y mantuvo un encuentro con personas privadas de su libertad.

Con esta nueva estructura, la Iglesia católica busca darle mayor coordinación a su presencia en los establecimientos penitenciarios y reforzar una tarea pastoral centrada en el acompañamiento, la dignidad humana y la posibilidad de construir nuevas oportunidades para quienes atraviesan situaciones de encierro.