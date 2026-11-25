El Niño se fortalece en el Pacífico y podría superar los 3 °C de anomalía. Anticipan lluvias intensas en el Litoral y cambios en las temperaturas.

El fenómeno de El Niño continúa intensificándose en el océano Pacífico y los pronósticos anticipan un verano con condiciones climáticas muy marcadas en distintas regiones de la Argentina. Para los próximos meses se esperan lluvias superiores a lo normal en el Litoral y el noreste, mientras que en otras zonas podrían registrarse déficits hídricos y temperaturas con comportamientos diferentes a los habituales.

Los últimos informes del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coinciden en que el sistema océano-atmósfera del Pacífico ecuatorial atraviesa una fase cálida de muy fuerte intensidad. El calentamiento del mar y las modificaciones en la circulación atmosférica muestran que el fenómeno ya está influyendo en los patrones climáticos.

El Niño podría superar los 3 grados de anomalía

Las mediciones del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI) reflejan la magnitud del calentamiento. En la región Niño 3.4, una de las principales referencias para medir la intensidad del fenómeno, la temperatura superficial del mar registró una anomalía de 2,5 °C hacia fines de octubre.

En otras áreas del Pacífico las diferencias respecto de los valores habituales fueron todavía mayores: llegaron a 3,6 °C y alcanzaron los 4,4 °C frente a las costas de Ecuador y Perú.

Las proyecciones de los modelos dinámicos y estadísticos del IRI y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) anticipan que las anomalías en la región Niño 3.4 podrían superar los 3 °C durante el trimestre noviembre de 2026-enero de 2027.

El período diciembre de 2026-febrero de 2027 aparece como el momento de mayor intensidad prevista. El CIIFEN advierte que los valores podrían acercarse e incluso superar algunos registros de los episodios históricos más fuertes.

El SMN estima, además, que existe más de un 90% de probabilidad de que El Niño se mantenga en la categoría de muy fuerte intensidad durante el verano austral. Sin embargo, todavía considera prematuro afirmar que será el episodio más intenso registrado.

Qué efectos puede tener en Argentina

Los antecedentes climáticos muestran que los episodios fuertes de El Niño suelen favorecer un aumento de las precipitaciones en el centro y el noreste argentino. Las provincias del Litoral y del NEA aparecen entre las más expuestas a este patrón.

Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa tienen una mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de los promedios habituales. Durante eventos de fuerte intensidad, los excesos acumulados en un trimestre pueden ubicarse entre 150 y 300 milímetros por encima de los valores climatológicos.

La tendencia también puede alcanzar sectores del norte y centro de la región pampeana, con posibles precipitaciones superiores a lo normal en áreas de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa. Este escenario aumenta el riesgo de anegamientos, inundaciones y crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.

Sin embargo, el impacto no será igual en todo el país. En sectores del noroeste argentino y de las regiones cordilleranas, la respuesta histórica de las precipitaciones suele ser neutra o incluso deficitaria.

Cómo puede influir en las temperaturas

El comportamiento térmico también puede verse afectado por la presencia de El Niño. En buena parte de la región pampeana, el centro del país y el norte de la Patagonia, los episodios fuertes suelen estar asociados con una mayor frecuencia de días nublados y lluviosos, lo que puede moderar las temperaturas medias.

De acuerdo con los registros históricos analizados por el SMN, durante el trimestre noviembre-diciembre-enero las anomalías térmicas en esas regiones oscilaron entre 0,4 °C y 1,5 °C por debajo de los valores normales.

El panorama, por lo tanto, no implica necesariamente un verano más caluroso en todas las provincias. La distribución de las lluvias, la nubosidad y las condiciones regionales serán determinantes para definir cómo se manifieste el fenómeno en cada zona.

Un fenómeno que también refleja el calentamiento global

El calentamiento excepcional de los océanos registrado durante 2026 volvió a poner en foco la relación entre la variabilidad climática natural y el cambio climático.

El Niño es un fenómeno que modifica periódicamente la temperatura del Pacífico ecuatorial y altera la circulación atmosférica a escala global. Su intensidad puede amplificar determinados patrones de lluvia y temperatura, aunque sus efectos dependen de la región y de la época del año.

La evolución durante el verano será clave para determinar el alcance de sus consecuencias en la Argentina, especialmente en las zonas con mayor exposición a lluvias intensas, crecidas e inundaciones.