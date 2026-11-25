El relevamiento del Observatorio Adriana Marisel Zambrano contabilizó 251 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 11 transfemicidios y 30 femicidios vinculados de varones entre el 25 de noviembre de 2025 y el 22 de noviembre de 2026. Además, 332 hijos e hijas quedaron sin madre.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Observatorio Adriana Marisel Zambrano difundió un nuevo informe que registró 292 víctimas fatales de violencia de género en Argentina durante el período comprendido entre el 25 de noviembre de 2025 y el 22 de noviembre de 2026.

Del total, 251 correspondieron a femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 11 a transfemicidios y 30 a femicidios vinculados de varones.

El relevamiento también expuso que el ámbito doméstico continúa siendo el principal escenario de estos crímenes: el 63,7% ocurrió en la vivienda de la víctima o en un domicilio compartido. En tanto, en el 56% de los casos, el agresor era la pareja o expareja de la víctima.

Otro dato del informe indicó que 31 mujeres habían realizado denuncias previas contra sus agresores y que 16 contaban con medidas cautelares al momento del crimen.

Las consecuencias en las familias

El impacto de la violencia de género también quedó reflejado en las consecuencias para niñas, niños y adolescentes. Durante el período relevado, 332 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales 189 eran menores de edad.

Además, siete de las víctimas estaban embarazadas al momento del femicidio y 12 de los agresores pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad.

Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos

En la distribución territorial, la provincia de Buenos Aires encabezó la cantidad de casos registrados, con 86 víctimas. Le siguieron Santa Fe, con 42; Salta, con 17; Córdoba, con 16; y Tucumán, con 15.

Al analizar la tasa de víctimas cada 100.000 habitantes, Santiago del Estero presentó el valor más elevado, con 1,23, seguida por Santa Fe y Salta, ambas con una tasa de 1,18.

Las cifras fueron difundidas este 25 de noviembre, en una nueva jornada internacional de visibilización y concientización sobre la violencia contra las mujeres y las diversidades.