Lanzan en Argentina la primera tarjeta cripto con débito y crédito integrado del mundo

La plataforma de activos digitales Nexo anunció el lanzamiento en Argentina de la primera tarjeta cripto con modalidad dual de débito y crédito, una herramienta que permite a los usuarios elegir si desean gastar directamente sus criptomonedas o utilizarlas como respaldo para obtener financiamiento, todo desde una única aplicación.

La compañía explicó que la Nexo Card funciona en dos modalidades. En el modo débito, las compras se pagan directamente con los activos digitales del usuario. En el modo crédito, en cambio, las criptomonedas permanecen en la cuenta como garantía y el usuario accede a una línea de crédito sin necesidad de venderlas.

Según la empresa, este modelo no depende del historial crediticio tradicional, ya que el préstamo está respaldado por los activos digitales depositados en la plataforma. Además, indicó que ofrece tasas desde el 1,9% anual, mientras que los saldos disponibles pueden generar rendimientos de hasta el 13% anual, acreditados diariamente.

El anuncio se realizó junto con la confirmación de que Andrés Ondarra, exgerente general de Binance para Argentina y el Cono Sur, asumirá como Gerente General de Nexo Argentina a partir del 1 de agosto. Reemplazará a Federico Ogue, fundador de Buenbit, fintech adquirida por Nexo en diciembre de 2025.

La empresa considera que Argentina representa uno de los mercados más importantes para el desarrollo de la industria cripto en la región. De acuerdo con datos citados por la plataforma, entre julio de 2022 y junio de 2025 el país registró cerca de 93.900 millones de dólares en transacciones con activos digitales, el segundo mayor volumen de América Latina, solo detrás de Brasil.

Asimismo, señalaron que el 74,3% de los inversores argentinos ya incorpora activos digitales en su cartera, el porcentaje más alto entre los mercados analizados, mientras que el 62,9% redujo su exposición a inversiones tradicionales para aumentar su participación en criptomonedas.

El lanzamiento se suma a una tendencia que comenzó a consolidarse este año en el mercado argentino, con la aparición de nuevas soluciones financieras respaldadas por criptoactivos y productos que buscan integrar el ecosistema digital con los medios de pago tradicionales.