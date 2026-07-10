El Gobierno analiza modificar las leyes de Discapacidad y Universidades en el Presupuesto 2027

La Casa Rosada evalúa incorporar cambios a las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario dentro del proyecto de Presupuesto 2027. El objetivo es reducir su impacto fiscal y llegar al Congreso con acuerdos políticos que garanticen la aprobación de las reformas.

El Gobierno nacional analiza incluir modificaciones a las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario en el proyecto de Presupuesto 2027, que deberá enviar al Congreso antes del 15 de septiembre.

Desde la Casa Rosada sostienen que la iniciativa busca reducir el impacto fiscal de ambas normas, luego de que el oficialismo fracasara en su intento de introducir esos cambios durante el tratamiento del Presupuesto 2026.

La decisión aún no está definida y dependerá de las negociaciones que el Ejecutivo mantenga con gobernadores y bloques legislativos aliados para reunir los consensos necesarios antes de su envío al Parlamento.

En Balcarce 50 consideran que el debate sobre el financiamiento universitario y las políticas de discapacidad debe quedar incorporado dentro del esquema general de recursos y gastos del Estado, en lugar de avanzar mediante leyes específicas que impliquen mayores erogaciones sin financiamiento previsto.

Uno de los frentes más complejos es el universitario. La Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con artículos de la Ley de Financiamiento Universitario relacionados con la actualización salarial de docentes y no docentes, además de la recomposición de las becas estudiantiles.

No obstante, el Ejecutivo sostiene que la resolución judicial es provisoria y no constituye una sentencia definitiva sobre la totalidad de la ley.

En materia de discapacidad, el Gobierno también pretende revisar el régimen vigente mediante auditorías, reempadronamientos, controles sobre incompatibilidades para las pensiones no contributivas y modificaciones en el sistema de financiamiento, con el objetivo de mejorar los controles y disminuir el costo fiscal.

La estrategia forma parte de una negociación política más amplia que incluye la aprobación del Presupuesto 2027, la reforma electoral y otros proyectos considerados prioritarios por el oficialismo.

En ese marco, el Gobierno busca consolidar acuerdos con gobernadores que permitan sostener las principales iniciativas legislativas durante el próximo período parlamentario.

El Ejecutivo reafirmó además que el Presupuesto 2027 mantendrá el compromiso con el superávit fiscal, la estabilidad macroeconómica y la desaceleración de la inflación, procurando que cualquier incremento del gasto cuente con su correspondiente fuente de financiamiento.