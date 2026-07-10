YPF permitirá comprar acciones desde su aplicación a partir del 8 de agosto

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció que desde el 8 de agosto los usuarios podrán adquirir acciones de la compañía directamente a través de la app oficial. Además, anticipó nuevas funciones digitales y destacó el plan de expansión de la empresa en Vaca Muerta.

El presidente y CEO de YPF, Hoacio Marín, anunció que a partir del próximo 8 de agosto los usuarios podrán comprar acciones de la empresa directamente desde la aplicación oficial de la compañía.

El ejecutivo explicó que la incorporación de esta herramienta forma parte de una nueva etapa de transformación digital de YPF y adelantó que la app sumará otras funcionalidades orientadas a mejorar la experiencia de los clientes.

“Desde el 8 de agosto se van a poder comprar acciones de YPF a través de la aplicación”, señaló Marín, quien también anticipó que próximamente los usuarios podrán realizar compras anticipadas en estaciones de servicio y retirar sus pedidos en pocos minutos.

El titular de la petrolera sostuvo además que YPF dejará atrás la etapa enfocada en la mejora de eficiencia para ingresar en un ciclo de fuerte expansión de la actividad, impulsado principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta.

En ese sentido, afirmó que el aumento de los equipos de perforación marcará el inicio de una “era del 3x en producción”, con crecimiento en la extracción de petróleo, las inversiones y el empleo.

Según indicó, la compañía proyecta alcanzar hacia fin de año una producción de 250 mil barriles diarios.

Marín también destacó el impacto estratégico del desarrollo del gas natural licuado (GNL), las inversiones en infraestructura y la importancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para viabilizar proyectos de gran escala.

Por otra parte, confirmó que YPF mantiene conversaciones con empresas internacionales, entre ellas Tesla, para avanzar en proyectos vinculados a la movilidad eléctrica y la instalación de corredores con cargadores rápidos en distintas regiones del país.

Finalmente, el ejecutivo aseguró que la billetera virtual de la compañía viene registrando una fuerte respuesta de los usuarios y remarcó que la estrategia de YPF apunta a combinar expansión energética, innovación tecnológica y nuevos servicios digitales para sus clientes.