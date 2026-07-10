Flybondi canceló vuelos a Bariloche por problemas para cargar combustible

La aerolínea suspendió el servicio que debía unir Buenos Aires con Bariloche debido a inconvenientes para abastecerse de combustible. La empresa atraviesa una profunda crisis operativa y actualmente solo cuenta con dos aviones en funcionamiento.

La aerolínea low cost Flybondi volvió a generar inconvenientes para sus pasajeros tras cancelar el vuelo que debía arribar a Bariloche desde Buenos Aires, en medio de la crisis operativa y financiera que atraviesa la compañía.

Según fuentes del sector aeronáutico, la empresa no pudo cargar combustible Jet A-1 debido al esquema de pago anticipado implementado por YPF. Si bien esa modalidad ya se utilizaba desde hace varios meses, Flybondi habría dejado de realizar nuevos pedidos de abastecimiento durante la última semana.

La cancelación afectó al vuelo programado entre Ezeiza y Bariloche, que iba a ser operado por la aeronave matrícula LV-KEF, una de las dos únicas que permanecen en servicio dentro de una flota que llegó a contar con 13 aviones.

El consultor aeronáutico Carlos Vázquez señaló además que la otra aeronave operativa, matrícula LV-KDQ, tenía previsto un vuelo con destino a Jujuy, aunque ese servicio también figuraba cancelado en el sistema de Aeropuertos Argentina.

La compañía ya había atravesado una situación similar semanas atrás, cuando llegó a operar con un solo avión y anunció un plan para recuperar gradualmente su actividad hasta alcanzar ocho aeronaves operativas. Sin embargo, ese objetivo aún no se concretó y las dificultades continúan.

En el marco de la reestructuración, Flybondi acordó con la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF) un esquema de suspensiones rotativas que garantiza el 70% de los ingresos de los empleados. Además, cerca de 300 trabajadores aceptaron retiros voluntarios, reduciendo la plantilla a unos 1.200 empleados.

La situación mantiene la incertidumbre entre miles de pasajeros, especialmente quienes tenían previsto viajar hacia o desde Bariloche y Villa La Angostura durante la temporada invernal, con pasajes adquiridos con anticipación que ahora quedaron afectados por las cancelaciones.