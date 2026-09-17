Lanzan 2.000 becas gratis para aprender IA y aplicarla a un negocio: cómo anotarse

Santander, Google e IE University ofrecen 2.000 becas gratuitas de IA para pymes, emprendedores y autónomos. La inscripción cierra el 23 de septiembre.

Emprendedores, trabajadores independientes y responsables de pequeñas y medianas empresas podrán acceder a una capacitación gratuita en inteligencia artificial que busca enseñar a utilizar estas herramientas para mejorar tareas, procesos y decisiones de negocio.

El programa fue lanzado por Santander, Google e IE University y ofrece 2.000 becas en diez países, entre ellos Argentina. La formación es completamente online, dura dos semanas y no exige conocimientos técnicos previos.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 23 de septiembre de 2026, mientras que los resultados de la selección comenzarán a comunicarse el 29 de septiembre. La cursada está prevista entre el 15 de octubre y el 1° de noviembre.

Qué se aprende en el curso de inteligencia artificial

La capacitación se denomina “AI for Business” y está orientada a llevar la inteligencia artificial a situaciones concretas de una empresa, un emprendimiento o una actividad profesional.

Uno de los módulos introduce los conceptos básicos de la IA y analiza su impacto en las empresas, con ejemplos de aplicaciones en pymes y trabajadores autónomos.

Otro bloque se concentra en el uso práctico de herramientas, con especial énfasis en Google Gemini, además de aplicaciones para marketing, ventas, operaciones y automatización de tareas.

La tercera etapa aborda cómo incorporar estas tecnologías de manera estratégica, incluyendo la elaboración de un plan de adopción, el uso de datos para tomar decisiones y los desafíos de la transformación digital.

El programa combina contenidos asincrónicos con encuentros en vivo, ejercicios, evaluaciones y casos prácticos. También contempla dos masterclass con especialistas de Google.

Cómo es la cursada

La formación es 100% online y tiene una duración de dos semanas, con una dedicación estimada de entre 10 y 12 horas.

Alrededor del 90% de los contenidos serán asincrónicos, lo que permite distribuir la cursada según los horarios de cada participante. El resto se desarrollará mediante encuentros en vivo.

La capacitación estará disponible en español, inglés y portugués.

Quienes completen los requisitos y las actividades previstas recibirán un certificado emitido por IE University. Además, los participantes tendrán acceso a herramientas y licencias de Google Gemini para experimentar con aplicaciones de inteligencia artificial orientadas a los negocios.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está dirigida a:

emprendedores;

trabajadores autónomos;

microempresas;

pequeñas y medianas empresas.

No es necesario ser cliente de Santander para realizar la inscripción.

La selección podrá contemplar el perfil de los postulantes y su correspondencia con el público al que está destinado el programa.

Cómo anotarse

Para participar hay que registrarse en la plataforma Santander X, completar el perfil e inscribirse en la convocatoria “AI for Business”.

La inscripción estará abierta hasta el miércoles 23 de septiembre de 2026.

Los resultados comenzarán a comunicarse desde el 29 de septiembre. Las personas seleccionadas tendrán siete días corridos desde la notificación para aceptar la plaza y completar el registro en la plataforma educativa de IE University.

La capacitación comenzará el 15 de octubre y finalizará el 1° de noviembre.