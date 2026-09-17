Detectaron 645 pagos irregulares en la Armada por casi $1.000 millones: cómo era la maniobra

La Armada denunció 645 acreditaciones indebidas por $981 millones entre 2022 y 2026. Investigan a 23 personas y ya recuperaron más de $42 millones.

La Armada Argentina presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal tras detectar 645 acreditaciones indebidas por $981.148.567,88 en el sistema de liquidación de haberes de su personal. Las operaciones se realizaron entre 2022 y 2026 y, de acuerdo con la investigación interna, involucraron a 23 personas.

La presentación fue realizada por el jefe de Administración Financiera de la fuerza, Carlos Alberto Castro Maggio, ante el Juzgado Federal N° 2 de la Capital Federal.

La investigación detectó que, después de los controles habituales, se realizaban modificaciones manuales en los archivos enviados al Banco Nación para alterar los beneficiarios y montos de determinadas transferencias. Luego, esos registros eran restituidos a su estado original, de modo que los cambios no quedaran reflejados en los recibos de sueldo oficiales.

Cómo funcionaba la maniobra

Según la denuncia, las modificaciones se realizaban sobre los archivos bancarios una vez superados los controles ordinarios del sistema de liquidación.

Los investigadores determinaron que esos cambios permitían efectuar acreditaciones que no correspondían a los haberes registrados oficialmente. Una vez concretadas las transferencias, los archivos eran nuevamente modificados para que recuperaran su estado original.

La modalidad investigada habría permitido ocultar las operaciones irregulares dentro del circuito habitual de liquidación y evitar que quedaran asentadas en la documentación salarial.

Entre los destinatarios aparecen personas que no pertenecían a la fuerza. Cuatro de ellas recibieron alrededor del 44% del dinero detectado, según la información de la denuncia.

La mayor suma correspondió a María del Carmen Prieto, quien recibió 46 acreditaciones por un total de $152.259.495,86. La mujer es esposa de Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista.

También figuran Damián Andrés Santana, con 47 acreditaciones por $99.496.225,47; Amalia Cristina Díaz, con 46 acreditaciones por $91.978.048,38; y Natalia Carolina Yahia, con 45 acreditaciones por $90.466.948,33.

Un jefe fue separado de su cargo

Durante las actuaciones administrativas, Atanasoff fue separado preventivamente de su función.

De acuerdo con la investigación interna, el funcionario admitió que realizaba transferencias manuales de manera arbitraria para beneficiar a personas de su entorno.

La Justicia deberá ahora determinar qué responsabilidad penal corresponde a cada una de las 23 personas alcanzadas por la investigación y cuál fue el grado de participación de cada una en las maniobras detectadas.

También detectaron otras irregularidades

La auditoría interna no se limitó a las transferencias hacia terceros. También encontró otras inconsistencias en el sistema de liquidación de haberes.

Entre ellas aparecen casos de personal que habría cobrado simultáneamente haberes locales y del exterior, además de liquidaciones realizadas a trabajadores que se encontraban con licencia sin goce de sueldo.

La Armada informó que ya logró recuperar más de $42 millones de los fondos involucrados.

La investigación continuará ahora en sede judicial para determinar el destino del resto del dinero y establecer si existieron otras operaciones similares no detectadas en la primera revisión.

Desde el Ministerio de Defensa señalaron que la administración de los recursos públicos constituye una prioridad y aseguraron que se tomarán las medidas necesarias ante cualquier irregularidad detectada.

El caso quedó así bajo investigación de la Justicia Federal, mientras la Armada avanza con la recuperación de los fondos y con los controles internos sobre el sistema de liquidación de salarios.