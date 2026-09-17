Cristina Kirchner reclamó a la Justicia que ANSES reliquide su pensión y pague retroactivo

Cristina Kirchner cuestionó la liquidación de su pensión de ANSES y pidió retroactivos desde abril, además de anular descuentos aplicados al beneficio.

Cristina Fernández de Kirchner presentó ante la Justicia un nuevo reclamo relacionado con la pensión vitalicia que ANSES volvió a pagarle por orden judicial. La expresidenta pidió que el organismo reliquide el beneficio, abone los montos retroactivos desde abril y declare la nulidad de descuentos aplicados sobre la prestación.

ANSES pagó en septiembre el haber correspondiente a agosto por $16.090.877,01 brutos, en cumplimiento de una medida cautelar que había ordenado restituir el beneficio.

La presentación fue realizada por su apoderado, Facundo Fernández Pastor, quien cuestionó la forma en que se concretó la liquidación y reclamó que el pago no se limite al haber correspondiente a agosto.

Qué reclama Cristina Kirchner

El planteo busca que la restitución de la pensión tenga efectos desde el 24 de abril de 2026, fecha que la defensa considera relevante porque ese día quedó firme la medida cautelar dictada por la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

A partir de esa fecha, el apoderado reclama el pago de los haberes que, según sostiene, deberían haberse liquidado y abonado de manera retroactiva.

La medida cautelar había dispuesto la restitución provisoria de una de las dos asignaciones que Cristina Kirchner había percibido hasta noviembre de 2024, cuando ANSES suspendió los beneficios después de la confirmación de su condena en la causa Vialidad.

Finalmente, el organismo comenzó a cumplir la orden judicial y efectuó en septiembre el primer pago, correspondiente a agosto de 2026.

También cuestiona los descuentos

La presentación judicial incluye otro reclamo: la nulidad de los descuentos aplicados para recuperar sumas que ANSES considera percibidas de manera indebida.

La defensa cuestiona además la aplicación de retenciones vinculadas con Impuesto a las Ganancias y obra social, y reclama que la liquidación se realice de acuerdo con el criterio que invoca a partir de una acordada de la Corte Suprema.

Según la información difundida sobre el caso, ANSES había comunicado al expediente que, al restituir el beneficio, aplicaría las retenciones correspondientes.

La discusión deberá determinar ahora cuál es el tratamiento tributario y previsional que corresponde aplicar a la prestación en este caso.

La pensión volvió a pagarse por una orden judicial

El regreso del beneficio se produjo luego de una resolución de la Cámara Federal de la Seguridad Social que ordenó su restitución de manera cautelar.

ANSES había dejado de pagar la pensión a Cristina Kirchner y la correspondiente a su condición de viuda de Néstor Kirchner después de que quedara firme su condena en la causa Vialidad. La Justicia previsional ordenó posteriormente restituir provisoriamente una de ellas.

El Gobierno, a través de ANSES y del Ministerio de Capital Humano, mantiene recursos judiciales para intentar revertir esa decisión, por lo que el conflicto todavía no quedó cerrado.

Mientras tanto, la expresidenta busca que el organismo no solo mantenga el pago mensual, sino que también revise la liquidación ya realizada y reconozca los retroactivos y conceptos que reclama ante la Justicia.

La resolución de estos planteos quedará ahora en manos del fuero de la Seguridad Social.