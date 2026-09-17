Chile prepara una protesta formal por los dichos de Patricia Bullrich sobre Magallanes

La Cámara de Diputados de Chile acordó enviar una nota de protesta por dichos de Patricia Bullrich sobre el estrecho de Magallanes.

La Cámara de Diputados de Chile acordó enviar una nota formal de protesta por las declaraciones de Patricia Bullrich sobre el estrecho de Magallanes, en un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países. La decisión fue respaldada por representantes de distintos bloques políticos y ahora se busca coordinar la respuesta con el Senado chileno.

El acuerdo parlamentario surgió luego de que Bullrich, actual senadora de La Libertad Avanza, afirmara que Argentina debía conseguir el “control” del estrecho de Magallanes en el marco de una exposición sobre soberanía y defensa de los intereses nacionales.

Posteriormente, la dirigente aclaró que sus dichos se referían en realidad al canal de Beagle y no al estrecho de Magallanes.

Cómo reaccionó el Congreso chileno

Los distintos comités parlamentarios de la Cámara de Diputados chilena acordaron expresar formalmente su molestia y encomendaron al presidente de la corporación, Jorge Alessandri, la redacción de la nota.

La iniciativa reunió a legisladores de distintas fuerzas políticas, desde sectores de izquierda hasta el Partido Republicano, y quedó planteada como una respuesta institucional a las declaraciones de la senadora argentina.

Alessandri también recibió el mandato de reunirse con la presidenta del Senado chileno, Paulina Núñez, de Renovación Nacional, para analizar una eventual respuesta conjunta entre ambas cámaras.

De concretarse ese acuerdo, el pronunciamiento dejaría de ser exclusivamente de la Cámara de Diputados y pasaría a contar con respaldo de todo el Congreso chileno.

Qué había dicho Bullrich

La controversia comenzó cuando Bullrich habló sobre el concepto de soberanía y sostuvo que Argentina debía tener una mayor capacidad de control sobre espacios estratégicos.

“El concepto de soberanía no es quién tiene un título de propiedad, es cómo estamos puestos en los lugares que nuestro país tiene que defenderse”, expresó la senadora.

En esa intervención mencionó el “control” del estrecho de Magallanes, una referencia que generó cuestionamientos en Chile por tratarse de un paso marítimo estratégico cuyo régimen está contemplado en tratados bilaterales entre ambos países.

Tras la repercusión, Bullrich explicó que su referencia apuntaba al canal de Beagle, otro punto geográfico sensible de la relación argentino-chilena, y no al estrecho de Magallanes.

Una nueva sesión en el estrecho

La polémica tendrá además otra expresión institucional. La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de Chile resolvió realizar una sesión el 25 de septiembre en la boca del estrecho de Magallanes.

De acuerdo con la información difundida por ANSA, la reunión se llevará adelante a bordo de un buque de la Armada chilena.

La actividad se producirá en medio de la repercusión por los dichos de Bullrich y de otras discusiones recientes vinculadas con la defensa y la presencia estratégica en el extremo sur.

La decisión de la Cámara de Diputados de preparar una nota de protesta y la convocatoria de la Comisión de Defensa muestran que el episodio pasó del debate político a una instancia de pronunciamientos institucionales en Chile.

Por el momento, no se informó de una nueva medida oficial del Gobierno argentino en respuesta al pronunciamiento parlamentario chileno.