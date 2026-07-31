MuMaLá alertó que hubo 153 femicidios en Argentina en lo que va de 2026

MuMaLá informó que entre el 1 de enero y el 30 de julio hubo 153 femicidios en Argentina. La organización reclamó la declaración de la Emergencia Nacional en Violencias de Género.

El Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” de MuMaLá difundió un nuevo informe sobre violencia de género en Argentina y advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2026 se registraron 153 femicidios, una cifra que representa una muerte violenta cada 33 horas.

La organización sostuvo que los datos reflejan una situación crítica y reclamó al Gobierno nacional la declaración de la Emergencia Nacional en Violencias de Género, al considerar que persisten graves falencias en las políticas de prevención, asistencia y protección para mujeres y diversidades.

Un dato que preocupa: solo el 9% había denunciado

Según el relevamiento de MuMaLá, apenas el 9% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, un porcentaje que, según la organización, evidencia la necesidad de fortalecer las campañas de sensibilización, los canales de denuncia y los dispositivos de acompañamiento.

Además, señaló que, entre quienes habían realizado una denuncia, el 75% contaba con una medida de restricción o perimetral, lo que, a criterio del observatorio, demuestra que las herramientas de protección previstas por la legislación vigente no resultaron eficaces para evitar los asesinatos.

El informe también remarca que el 67% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima o en el domicilio que compartía con el agresor, mientras que el 60% de los responsables eran parejas, exparejas o familiares.

Los datos del informe

El relevamiento contabilizó:

112 femicidios directos.

13 femicidios vinculados , de los cuales diez tuvieron como víctimas a niños o varones y tres a niñas o mujeres.

, de los cuales diez tuvieron como víctimas a niños o varones y tres a niñas o mujeres. 5 trans/travesticidios.

14 feminicidios vinculados a contextos de narcotráfico y crimen organizado.

vinculados a contextos de narcotráfico y crimen organizado. 9 suicidios feminicidas.

MuMaLá también informó que durante el mismo período se registraron 559 intentos de femicidio, lo que representa 3,6 intentos por cada femicidio consumado.

Como consecuencia de estos crímenes, 109 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre, según el informe.

En cuanto a las tasas por provincia, el observatorio indicó que Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe y San Luis presentan los índices más elevados, por encima de la media nacional de 0,6 femicidios cada 100.000 mujeres.

El reclamo de la organización

En el documento, MuMaLá reiteró su pedido para que el Gobierno nacional declare la Emergencia en Violencias de Género, con el objetivo de reforzar los recursos destinados a la prevención, asistencia y protección de mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+.

Además, la organización cuestionó iniciativas legislativas que, según expresó, buscan ampliar la protección de varones denunciados por violencia de género, y concluyó el informe con la consigna: “No hay falsas denuncias, faltan denuncias y recursos para abordar la violencia machista”.