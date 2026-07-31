Tras casi seis décadas, el Gobierno cerró el Coro Nacional de Niños y anunció un nuevo programa

El Gobierno nacional disolvió el Coro Nacional de Niños mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. En su lugar creó un Programa de Formación Artística para niños y adolescentes.

El Gobierno nacional oficializó la disolución del Coro Nacional de Niños, una agrupación artística con casi seis décadas de trayectoria, y anunció la creación de un nuevo Programa de Formación Artística destinado a niñas, niños y adolescentes.

La medida fue establecida mediante el Decreto 687/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La norma modifica el régimen vigente desde 1967, cuando se creó el histórico organismo coral.

Una reorganización de la política cultural

Con el nuevo decreto, el Coro Nacional de Niños deja de existir como organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación. En cambio, el Gobierno dispuso la implementación de un programa orientado a la formación, promoción y desarrollo artístico de niños y adolescentes.

La normativa mantiene únicamente al Coro Polifónico Nacional dentro de la estructura de la Secretaría de Cultura.

En los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo sostuvo que las actividades que realizaba el coro podrán continuar a través de iniciativas de formación artística de mayor alcance y bajo una nueva organización institucional.

Los argumentos del Gobierno

El decreto señala que la decisión forma parte de un proceso de reorganización administrativa destinado a optimizar recursos públicos y fortalecer las políticas culturales mediante criterios de eficiencia, eficacia y buena administración.

Según el texto oficial, el cambio no implica abandonar la promoción de la formación musical de niños y jóvenes, sino modificar la herramienta institucional utilizada para ese objetivo.

No obstante, la norma no detalla cómo funcionará el nuevo Programa de Formación Artística, cuál será su presupuesto, la modalidad de implementación ni qué sucederá con los integrantes, docentes y personal que integraban el Coro Nacional de Niños.

La decisión marca el cierre de una agrupación creada en 1967, reconocida por su trayectoria en la formación coral infantil y por sus presentaciones en escenarios nacionales e internacionales.