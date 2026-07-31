Milei anunció la reforma del Banco Central y apuntó contra la emisión monetaria

Javier Milei anunció por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y aseguró que busca impedir el financiamiento del Estado mediante emisión monetaria.

El presidente Javier Milei encabezó este jueves una cadena nacional para presentar los principales lineamientos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un proyecto que el Gobierno enviará al Congreso en los próximos días. Durante el mensaje, sostuvo que la iniciativa busca impedir que la entidad vuelva a utilizarse como herramienta de financiamiento del gasto público mediante la emisión monetaria.

Con un discurso grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mandatario defendió la iniciativa como uno de los pilares de su programa económico y afirmó que la reforma “viene a terminar la estafa de financiar a la alta política”, en referencia a la utilización del Banco Central para asistir financieramente al Estado.

Un cambio que el Gobierno considera clave

El mensaje presidencial, de aproximadamente veinte minutos, estuvo centrado en la necesidad de modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria para reforzar su independencia y limitar la posibilidad de emitir dinero con fines fiscales.

Según planteó Milei, el objetivo es establecer un marco legal que impida que futuros gobiernos recurran nuevamente a la emisión para cubrir el déficit, una práctica que el oficialismo identifica como una de las principales causas de la inflación registrada durante las últimas décadas.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central forma parte de la estrategia económica impulsada por la administración libertaria y se suma a otras medidas orientadas a consolidar el equilibrio de las cuentas públicas y reducir la intervención estatal en la economía.

El respaldo del equipo económico

Para darle mayor peso político al anuncio, el Presidente estuvo acompañado por los principales referentes del Gobierno vinculados al área económica e institucional.

Junto a Milei participaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.

La presencia del gabinete económico y de la conducción política del oficialismo buscó mostrar respaldo a una de las iniciativas que el Ejecutivo considera centrales para consolidar su modelo económico antes del envío formal del proyecto al Congreso, donde deberá iniciar su tratamiento legislativo.

El Gobierno sostiene que la modificación de la Carta Orgánica permitirá fortalecer la estabilidad monetaria y evitar que el Banco Central vuelva a ser utilizado como fuente de financiamiento del Tesoro, un punto que anticipa un nuevo debate político y económico en el ámbito parlamentario.