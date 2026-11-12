La visita del Papa movilizó a millones de personas y reactivó el turismo en todo el país

La visita de León XIV impulsó el turismo religioso y las escapadas en Argentina. CAME relevó millones de visitantes y un fuerte movimiento económico.

La visita del papa León XIV a la Argentina generó un movimiento turístico extraordinario durante noviembre, con millones de personas movilizadas hacia las celebraciones religiosas y miles de viajeros que aprovecharon los feriados para realizar escapadas. Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el impacto se extendió desde Buenos Aires, Córdoba y Luján hasta destinos de la Costa Atlántica, la Patagonia y el interior del país, con beneficios para hoteles, restaurantes, comercios y empresas de transporte.

El fenómeno combinó dos dinámicas: las peregrinaciones hacia los principales escenarios de la agenda papal y el turismo recreativo de corta duración. En muchos casos, los visitantes viajaron para participar de una celebración y regresaron el mismo día, por lo que el movimiento se reflejó tanto en las rutas y terminales como en la actividad gastronómica y comercial.

La convocatoria más numerosa se concentró en la Ciudad de Buenos Aires, donde la misa del lunes 9 reunió a unos 2,5 millones de personas. Córdoba y Luján también registraron una llegada masiva de fieles, mientras que otros destinos aprovecharon el calendario de feriados para atraer visitantes.

Buenos Aires, Córdoba y Luján concentraron las mayores convocatorias

La Ciudad de Buenos Aires recibió, según estimaciones del Ente de Turismo porteño, 1,24 millones de visitantes entre el 6 y el 10 de noviembre. De ese total, unos 242.000 fueron turistas que pernoctaron en la ciudad —165.000 nacionales y 77.000 internacionales—, mientras que cerca de un millón correspondió a excursionistas.

El impacto económico fue estimado en más de 88 millones de dólares y la ocupación hotelera promedió el 75%. La actividad también se extendió a la gastronomía: más de 160 puestos y foodtrucks se instalaron en los alrededores del Monumento a los Españoles, mientras que unos 90 restaurantes, bares y locales participaron de la iniciativa “Menú Papa León”, con promociones especiales.

La agenda incluyó además una vigilia encabezada por el pontífice el martes 10 en Palermo, que reunió a cerca de un millón de jóvenes, según las estimaciones difundidas.

En Córdoba, la misa del martes 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) convocó a más de 650.000 personas, de acuerdo con cifras difundidas por el Vaticano. La ocupación hotelera en la capital provincial rondó el 60%, aunque algunos establecimientos, especialmente los de alta gama, alcanzaron el 100%.

La demanda también se trasladó a los alojamientos temporarios. Las búsquedas en Airbnb para Córdoba y Alta Gracia crecieron más del 400% interanual, mientras que en Villa Carlos Paz las reservas superaron el 70%. La terminal de ómnibus llegó a triplicar su movimiento habitual respecto de otros feriados de alta demanda, con pasajeros provenientes de distintas provincias y países limítrofes.

En Luján, la expectativa por la misa del miércoles 11 también tuvo un efecto anticipado sobre el alojamiento. La ocupación hotelera previa superó el 90%, mientras que las búsquedas en plataformas digitales registraron fuertes incrementos: más del 1.800% interanual en Booking y más del 500% en Airbnb.

La Costa Atlántica también aprovechó el movimiento turístico

Más allá de las peregrinaciones, los feriados impulsaron las escapadas recreativas. La Costa Atlántica bonaerense fue uno de los principales destinos elegidos y registró niveles de ocupación superiores a las expectativas iniciales.

Mar del Plata superó el 75% de ocupación, con estadías que se concentraron principalmente en dos noches y reservas realizadas incluso a último momento. La actividad estuvo acompañada por una agenda de eventos que incluyó el Festival Internacional de Cine, la Media Maratón con 13.000 inscriptos, las finales de los Juegos Nacionales Evita y distintos espectáculos musicales.

También se desarrolló el festival gastronómico MardelBurguer, mientras que los alquileres temporarios captaron parte de la demanda.

Pinamar y Cariló registraron un movimiento importante, con algunos complejos que alcanzaron su capacidad máxima. En Villa Gesell, la ocupación llegó al 65% en la ciudad cabecera, aunque las localidades del sur tuvieron mejores resultados: Mar de las Pampas alcanzó el 86%, Mar Azul el 80% y Las Gaviotas el 76%.

En el interior bonaerense, Chascomús llegó al 98% de ocupación, impulsado por visitantes del área metropolitana de Buenos Aires. Tandil también tuvo una convocatoria destacada por el Festival Chacinar, que reunió a miles de personas y presentó un salame de 512,90 metros, con el que recuperó el récord mundial de longitud.

Neuquén y otras provincias también registraron un fuerte movimiento

El impacto turístico tuvo resultados diferentes según la región y el tipo de destino. Santa Fe encabezó el relevamiento provincial con más de 112.000 visitantes y un impacto económico estimado en $20.000 millones. La ocupación superó el 69% y unas 600.000 personas participaron de alrededor de 50 actividades.

Neuquén recibió más de 20.000 turistas y registró un impacto económico directo superior a los $8.000 millones. Según el relevamiento, las contrataciones de último momento elevaron en más del 30% los niveles iniciales de reservas.

En la provincia, parte del movimiento estuvo asociado a eventos deportivos y celebraciones regionales. Villa La Angostura fue sede de una nueva edición del K42, mientras que Junín de los Andes recibió la Fiesta Ceferiniana en el paraje San Ignacio y Piedra del Águila celebró la Fiesta Provincial de la Trucha Marrón.

En Jujuy se contabilizaron 16.199 turistas y 30.248 pernoctaciones, con una ocupación del 61,96% y un impacto económico de $4.599 millones. La Quebrada registró el mayor nivel de ocupación, con el 70,6%.

Misiones superó los 18.500 arribos y sumó 58.000 pernoctaciones. Puerto Iguazú alcanzó el 70% de ocupación, mientras que El Soberbio registró un 29%. En San Luis, la ocupación fue del 62,7%, con un impacto económico estimado en $1.799 millones.

La diversidad de resultados mostró que el movimiento no se distribuyó de manera uniforme: algunos destinos alcanzaron niveles cercanos a su capacidad máxima, mientras que otros tuvieron una actividad más moderada.

El movimiento también se sintió en las rutas y el transporte

Una parte importante de la actividad no quedó reflejada en las estadísticas hoteleras. Muchos fieles viajaron exclusivamente para participar de las celebraciones y regresaron a sus lugares de origen, lo que generó una demanda extraordinaria en rutas, trenes y terminales.

El Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis duplicó su tránsito durante la mañana del sábado: ingresaron 4.200 vehículos a Entre Ríos entre la medianoche y las 13, frente a los 2.000 habituales. En Chajarí, además, se contabilizaron 2.340 ingresos a sus termas.

Para facilitar el traslado de los peregrinos hacia Luján, el ferrocarril Sarmiento incorporó 42 trenes especiales desde Moreno: 29 durante el martes y otros 13 en la madrugada del miércoles. El primer servicio partió a la 1.35. También se reforzaron las frecuencias de siete líneas ferroviarias del área metropolitana.

La organización distribuyó 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para voluntarios y dispuso micros para trasladar a unos 4.000 participantes desde la Ciudad de Buenos Aires. A esto se sumaron estacionamientos gratuitos y servicios especiales para reducir la circulación de vehículos particulares en las zonas de mayor concentración.

El movimiento también tuvo consecuencias en las provincias que funcionaron como corredores de paso. La Pampa implementó un operativo vial especial para acompañar el tránsito de peregrinos provenientes de la Patagonia y Cuyo, mientras que desde Santiago del Estero el asueto del martes facilitó los viajes hacia Córdoba.

Bariloche y la Patagonia: turismo de cercanía y eventos

En la Patagonia, el movimiento estuvo marcado principalmente por los viajes regionales. Bariloche superó el 55% de ocupación, de acuerdo con un relevamiento de la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica local.

La mayoría de los visitantes llegó desde el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, principalmente en vehículos particulares. También se registró presencia de turistas brasileños y visitantes de Europa y Norteamérica.

Las temperaturas cercanas a los 26 grados favorecieron las actividades al aire libre, con movimiento en las playas del Nahuel Huapi y Dina Huapi. El Circuito Chico, las navegaciones hacia Isla Victoria y Puerto Blest y un recital de Skay Beilinson completaron la propuesta turística.

En otros puntos de la región, los eventos deportivos y las fiestas populares fueron los principales atractivos. Villa La Angostura recibió a corredores y acompañantes por el K42, mientras que Playa Unión concentró visitantes de Rawson y Trelew durante una jornada que anticipó la temporada de verano.

En Ushuaia, las excursiones por el Canal Beagle mantuvieron su actividad, favorecidas por los días más largos. En paralelo, el movimiento desde Río Gallegos hacia Punta Arenas generó demoras en el regreso por el Paso Internacional Integración Austral.

Los números detrás de la visita papal

La organización de las celebraciones también movilizó una estructura logística de gran escala. Según los datos recopilados por CAME y otras estimaciones incluidas en el relevamiento, hubo cerca de 50.000 personas trabajando entre fuerzas de seguridad, equipos sanitarios y voluntarios.

El dispositivo sanitario bonaerense contó con 45 ambulancias, 12 puestos médicos de mayor complejidad, cuatro hospitales de campaña y dos helicópteros sanitarios. En la Ciudad de Buenos Aires participaron unas 16.680 personas en el operativo, mientras que en la provincia se estimaron alrededor de 30.000 trabajadores.

La alimentación de los equipos y voluntarios también representó un desafío: se distribuyeron unas 100.000 raciones durante ocho días, entre 65.000 almuerzos y 35.000 cenas, con un consumo estimado de 40 toneladas de alimentos.

Aerolíneas Argentinas, por su parte, realizó cinco vuelos especiales para trasladar a la comitiva papal y cubrir los desplazamientos previstos durante la visita. El operativo incluyó vuelos desde Montevideo, traslados hacia Córdoba y el viaje final a Lima.

El merchandising también encontró su espacio entre los peregrinos. Las remeras oficiales se comercializaron a $19.000, mientras que las gorras llegaron a $16.900 y los rosarios a $14.990. Los buzos oficiales alcanzaron los $70.000.

La visita también abrió oportunidades para las agencias de viajes, que ofrecieron paquetes específicos para las peregrinaciones. Desde Mendoza se comercializaron traslados en micro hacia Córdoba desde $105.000, mientras que las opciones con alojamiento partían de $140.000. En San Juan, los paquetes se ubicaron entre $300.000 y $400.000 por persona.