La UTA reclamó al Gobierno por el deterioro de las rutas nacionales

La UTA reclamó al Gobierno obras urgentes en las rutas nacionales y señaló problemas en calzadas, banquinas, señalización y áreas de descanso.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) reclamó al Gobierno nacional que avance con obras urgentes para mejorar el estado de las rutas nacionales y las condiciones de seguridad para los trabajadores y pasajeros del transporte de larga distancia.

El planteo fue realizado mediante una nota enviada al secretario de Transporte de la Nación, Mariano Plencovich, por el titular del sindicato, Roberto Fernández.

Desde la UTA señalaron que el deterioro de la infraestructura vial afecta a una red de aproximadamente 40.000 kilómetros, por la que circulan diariamente micros de pasajeros, camiones y ambulancias.

Pozos, banquinas y falta de señalización

En el documento, el sindicato reclamó que se acelere la ejecución de los recursos destinados al mantenimiento de las rutas y advirtió sobre distintos problemas que, según planteó, afectan la circulación.

Entre ellos mencionó calzadas con pozos profundos, banquinas deterioradas, falta de señalización luminosa y desgaste de las demarcaciones viales, lo que dificulta la identificación de las referencias durante los viajes.

La UTA sostuvo además que las condiciones de la infraestructura pueden incrementar los riesgos para quienes trabajan y viajan en los servicios de larga distancia.

Reclamos por terminales y lugares de descanso

El planteo gremial también incluyó las condiciones de las terminales y paradores utilizados durante los recorridos.

Según la UTA, existen problemas vinculados con la seguridad, la falta de espacios adecuados para el descanso de los conductores y las condiciones de los sanitarios y duchas. También reclamó lugares apropiados para los trabajadores en las cabeceras intermedias.

El sindicato pidió que el Estado intervenga para mejorar estas condiciones y reducir los factores que, de acuerdo con su planteo, pueden contribuir a la siniestralidad vial.

También apuntaron al estado de los colectivos

Otro de los puntos señalados por Fernández fue el envejecimiento de parte de la flota de transporte y la falta de renovación de unidades.

Desde la UTA sostuvieron que esta situación puede derivar en fallas mecánicas, mayores posibilidades de quedar varados y una mayor exposición a situaciones de riesgo para choferes y pasajeros.

Por último, el gremio reclamó a las empresas que cumplan con sus obligaciones vinculadas al cuidado y las condiciones laborales de los trabajadores, en un contexto que la organización sindical relacionó con el deterioro de la actividad y de la rentabilidad del sector.