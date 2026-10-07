La Justicia le ordenó al gobierno que pague de “inmediato” a las universidades pero Milei va a apelar

La Justicia declaró inconstitucional el decreto que puso un freno a la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno a pagar de “inmediato” a las universidades, pero Javier Milei apelará el fallo.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dejando sin efecto el Decreto 759/2025.

De esta forma, ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”.

Con la apelación, el gobierno busca dilatar los tiempos para no cumplir con la normativa y no pagar para sostener el superávit fiscal. Sobre el impacto fiscal, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que el texto sancionado equivale al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se enteró del fallo cuando participaba en un evento con jueces en la Facultad de Derecho. La presentadora de los premios de la revista judicial Quórum, Romina Manguel, celebró el fallo de Cormick con Mahiques mirándola desde la primera fila. Cuando la periodista cuestionó los ataques de Milei a su colega Luis Novaresio, Mahiques se retiró de la sala.