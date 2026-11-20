Bill Gates fue fotografiado en La Boca y Ushuaia durante una visita a Argentina. No trascendieron los motivos del viaje ni su agenda.

La presencia de Bill Gates en Argentina sorprendió en las últimas horas luego de que el empresario y cofundador de Microsoft fuera fotografiado en dos puntos del país: el barrio porteño de La Boca y la zona portuaria de Ushuaia. Su recorrido se desarrolló con bajo perfil y, hasta el momento, no se conocieron detalles oficiales sobre los motivos de su visita ni las actividades previstas.

Las imágenes de Gates en Buenos Aires y Tierra del Fuego comenzaron a circular y despertaron curiosidad por los destinos elegidos. En la Ciudad de Buenos Aires, se lo vio en La Boca, uno de los barrios más reconocidos por su historia, sus construcciones coloridas y el tradicional paseo de Caminito.

Su paso por la zona no estuvo acompañado de anuncios públicos ni de encuentros institucionales conocidos. Tampoco trascendió cuánto tiempo permaneció en la capital ni si tenía previsto visitar otros lugares.

Su paso por Ushuaia y el antecedente de 2007

Otra de las imágenes que llamó la atención fue la de Gates en el sector portuario de Ushuaia, con el canal Beagle como parte del paisaje. La presencia de embarcaciones de gran porte en la zona también generó especulaciones, aunque no se confirmó si alguna estuvo vinculada con su traslado.

La visita a Tierra del Fuego tiene un antecedente: el empresario ya había estado en Ushuaia en 2007. Su regreso, casi dos décadas después, volvió a despertar interés por su presencia en la ciudad más austral del país.

Sin embargo, no se difundieron precisiones sobre el propósito de esta nueva estadía ni sobre posibles actividades relacionadas con proyectos empresariales, turísticos o institucionales.

El contexto de su visita

El recorrido de Gates por Argentina se produce en un contexto de fuerte exposición de Microsoft y de los debates internacionales sobre inteligencia artificial, ciberseguridad y el impacto de las nuevas tecnologías.

El empresario, que dejó la dirección ejecutiva de Microsoft en 2000, mantiene una presencia pública vinculada principalmente a la filantropía, la innovación y distintas iniciativas globales.

Por ahora, su paso por La Boca y Ushuaia permanece rodeado de misterio. Las fotografías de su recorrido fueron suficientes para despertar interés, pero no hay información oficial que permita conocer las razones que lo llevaron nuevamente a la Argentina.