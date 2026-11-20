CAME pidió a Diputados aprobar la Ley de Biocombustibles, que ya tiene media sanción del Senado, para impulsar inversiones, empleo y economías regionales.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió a la Cámara de Diputados que avance con la aprobación de la nueva Ley de Biocombustibles, un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y que considera estratégico para impulsar la producción, las inversiones y el desarrollo de las economías regionales.

La entidad sostuvo que la sanción definitiva de la iniciativa permitiría fortalecer las cadenas agroindustriales, generar nuevas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas y ampliar el agregado de valor a las materias primas producidas en el país.

Desde CAME destacaron que el desarrollo de los biocombustibles puede convertirse en una herramienta para diversificar las economías provinciales y potenciar la actividad industrial vinculada al sector agropecuario, con impacto en la generación de empleo y el crecimiento de las inversiones.

El potencial de las economías regionales

La organización remarcó que Argentina cuenta con una importante capacidad productiva en materias primas que pueden utilizarse para desarrollar la industria de biocombustibles. Sin embargo, consideró necesario contar con un marco normativo que otorgue previsibilidad y reglas claras para impulsar nuevas inversiones y aprovechar ese potencial.

En ese sentido, señaló que el fortalecimiento del sector permitiría mejorar la articulación entre productores, industrias y pymes, además de promover nuevas oportunidades de negocio y consolidar los entramados productivos locales.

CAME también planteó que el desarrollo de esta actividad puede contribuir a diversificar la matriz energética nacional y avanzar hacia fuentes de energía más limpias, al mismo tiempo que fortalece la industria argentina y genera empleo en distintas regiones.

Para las pequeñas y medianas empresas agroindustriales, la entidad consideró que una nueva legislación podría facilitar el acceso a mercados, favorecer la incorporación de tecnología y mejorar las condiciones de competitividad.

El pedido para avanzar con la ley

La Confederación valoró los consensos alcanzados entre los distintos actores de la cadena productiva, las provincias y los sectores industriales durante el debate de la iniciativa, y pidió que ese trabajo se traduzca en la aprobación definitiva en la Cámara baja.

La entidad sostuvo que avanzar con la nueva legislación representaría una apuesta al desarrollo productivo, la inversión y el empleo, con especial impacto en las economías regionales.

El pedido de CAME se suma al debate sobre el futuro del sector energético y el papel que puede desempeñar la agroindustria en la generación de nuevas oportunidades económicas y de mayor valor agregado para la producción nacional.