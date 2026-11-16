La diabetes aumenta hasta un 38% el riesgo de desarrollar herpes zóster

Las personas con diabetes tienen hasta un 38% más de riesgo de herpes zóster y mayor probabilidad de sufrir dolor persistente e internaciones.

Las personas que viven con diabetes tienen hasta un 38% más de riesgo de desarrollar herpes zóster y pueden enfrentar complicaciones más frecuentes, como dolor persistente e internaciones. La advertencia fue difundida por especialistas en noviembre de 2026, quienes remarcaron la importancia de mantener controlados los niveles de glucosa y conversar con el equipo médico sobre las medidas de prevención.

La relación entre ambas enfermedades está vinculada con el funcionamiento del sistema inmunológico. Cuando la glucosa permanece elevada durante períodos prolongados, la respuesta de las defensas puede verse alterada y el organismo queda más expuesto a distintas infecciones.

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la capacidad del cuerpo para regular el azúcar en sangre. Esto ocurre por problemas en la producción de insulina o en la manera en que el organismo la utiliza. Con el tiempo, los niveles elevados de glucosa pueden provocar daños en el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, los ojos y los nervios.

Se estima que alrededor de 589 millones de adultos viven con diabetes en el mundo. En Argentina, la enfermedad alcanza al 12,7% de la población adulta, aunque cerca del 40% de las personas afectadas desconoce que tiene el diagnóstico.

Existen dos tipos principales. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico destruye las células del páncreas encargadas de producir insulina. Por eso, quienes la padecen necesitan administrarse esta hormona de manera permanente. La tipo 2, en cambio, es la forma más frecuente y se caracteriza por una utilización ineficiente de la insulina o por una producción insuficiente.

Por qué la diabetes puede aumentar el riesgo de herpes zóster

El herpes zóster es una infección provocada por la reactivación del virus varicela-zóster, el mismo que causa la varicela. Después de la primera infección, el virus permanece en el organismo en estado latente y puede volver a activarse años más tarde.

Cuando esto sucede, suele manifestarse con dolor, ardor y ampollas en la piel, generalmente concentradas en un solo lado del cuerpo. Aunque cualquier persona que haya tenido varicela puede desarrollar herpes zóster, el riesgo aumenta con determinadas condiciones de salud, entre ellas la diabetes.

“Cuando los niveles de glucosa en sangre se mantienen elevados durante mucho tiempo, se puede alterar la respuesta del sistema inmunológico, y eso hace que quienes viven con diabetes sean más susceptibles a distintas infecciones”, explicó el médico clínico Lucio Criado (M.N. 72.768).

El especialista también remarcó la importancia de mantener controlada la enfermedad y contemplar la vacunación de acuerdo con las recomendaciones médicas para reforzar la protección frente a posibles complicaciones.

Una de las consecuencias más frecuentes del herpes zóster es la neuralgia postherpética, un cuadro que provoca dolor persistente incluso después de que desaparecen las lesiones en la piel. En las personas con diabetes, el riesgo de desarrollar esta complicación es aproximadamente un 35% mayor.

Más consultas e internaciones entre pacientes con diabetes

El impacto de la infección no se limita a las molestias cutáneas. En quienes tienen diabetes, un episodio de herpes zóster puede dificultar el control de la glucemia y generar mayores necesidades de atención médica.

Un estudio poblacional observó que hasta el 24% de los pacientes con diabetes presentó un control glucémico inadecuado durante un episodio de herpes zóster. También registró más consultas ambulatorias, mayor utilización de medicamentos antivirales y períodos de licencia laboral más prolongados.

Otro dato que preocupa es el riesgo de internación: las personas con diabetes tuvieron un 63% más de probabilidades de ser hospitalizadas en comparación con quienes no presentan la enfermedad.

“En las personas con diabetes, el herpes zóster puede alterar la vida cotidiana mucho más allá de las lesiones que se ven en la piel. Puede requerir más consultas médicas, aumentar el riesgo de internación y prolongar las ausencias laborales”, señaló Natalia Nachón, médica clínica y especialista en nutrición (M.N. 101.075).

La especialista sostuvo que los controles habituales de la diabetes también representan una oportunidad para hablar sobre prevención, incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas de una infección.

Por eso, mantener el seguimiento médico, cumplir con los tratamientos indicados y consultar sobre el riesgo individual de desarrollar herpes zóster son medidas importantes para reducir posibles complicaciones. La prevención y el control de la glucemia forman parte del cuidado integral de las personas que conviven con diabetes.