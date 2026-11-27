Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones. La iniciativa limita el financiamiento al Estado.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves 26 de noviembre de 2026 la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y convirtió el proyecto en ley. La iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei obtuvo 141 votos afirmativos, ninguno en contra y 99 abstenciones, en una votación que se realizó sin debate en el recinto.

La modificación establece nuevas reglas para el funcionamiento de la autoridad monetaria, con el objetivo de reforzar su independencia, limitar el financiamiento al Estado y concentrar su política institucional en la preservación del valor de la moneda.

El proyecto había llegado a la Cámara baja con los cambios incorporados durante su tratamiento en el Senado. Diputados aprobó esa versión y completó así el recorrido legislativo de una de las iniciativas económicas centrales de la administración libertaria.

Tras conocerse el resultado, Milei celebró la aprobación en sus redes sociales. “Tenemos nueva Carta Orgánica para el Banco Central. Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal”, escribió el Presidente.

Qué cambia con la nueva Carta Orgánica del Banco Central

Uno de los ejes principales de la reforma es establecer como objetivo central del BCRA la preservación del valor de la moneda. El Gobierno sostiene que la inflación tiene un origen monetario y que la autoridad monetaria debe concentrar sus decisiones en evitar la pérdida del poder adquisitivo.

Otro de los cambios más relevantes apunta a restringir el financiamiento al sector público. La nueva normativa establece la prohibición de financiar al Tesoro nacional, las provincias y los municipios, además de impedir la compra de títulos públicos en el mercado primario.

La intención oficial es evitar que el Banco Central vuelva a funcionar como una fuente de recursos para cubrir los desequilibrios de las cuentas públicas mediante la emisión monetaria.

La reforma también introduce modificaciones en las condiciones para remover al presidente del organismo. Aunque se mantiene el mecanismo de designación vigente, el proyecto establece mayores exigencias institucionales para su desplazamiento: se requerirán dos tercios de los votos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Las reservas y las ganancias del organismo, bajo nuevas reglas

Otro apartado de la reforma establece límites al uso de las ganancias del Banco Central. Los resultados derivados de la valorización de activos pasarán a integrar una reserva técnica que no podrá distribuirse, mientras que las ganancias provenientes de la administración de la cartera tendrán como destino la cancelación de deuda pública.

La iniciativa también apunta a dejar sin efecto modificaciones introducidas en la Carta Orgánica durante 2012, entre ellas el esquema de Letras Intransferibles utilizado en el financiamiento al Estado mediante reservas internacionales.

Con la aprobación de Diputados, el Gobierno consiguió convertir en ley una reforma que busca modificar el funcionamiento institucional del Banco Central y establecer límites más estrictos a su relación financiera con el sector público.

El cambio representa una modificación de fondo en las herramientas disponibles para la política económica y fija nuevas condiciones para las futuras administraciones, que deberán operar bajo las restricciones establecidas en la nueva normativa.