La inflación de agosto fue del 1,7% y acumuló 21,3% en el año

La inflación de agosto fue del 1,7%, según el INDEC. Acumuló 21,3% en los primeros ocho meses de 2026 y 33,5% interanual.

La inflación de agosto fue del 1,7%, según el índice de precios al consumidor (IPC) difundido este jueves por el INDEC. Con este resultado, los precios acumularon una suba del 21,3% en los primeros ocho meses de 2026 y del 33,5% en la comparación interanual.

El dato representa la variación registrada respecto de julio y muestra la evolución de los precios de los principales bienes y servicios consumidos por los hogares.

Vivienda y servicios, entre los rubros que más aumentaron

La división que registró la mayor variación mensual en agosto fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 2,8%.

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado fue la única división mencionada por el INDEC con una variación negativa, del 0,6% durante el mes.

La evolución de los precios se da en un contexto de desaceleración respecto de los niveles de inflación registrados durante los períodos de mayor presión inflacionaria, aunque el aumento acumulado continúa impactando sobre el costo de vida.

Cuánto subieron las canastas básicas

El INDEC también informó la evolución de las canastas Básica Alimentaria (CBA) y Básica Total (CBT), utilizadas como referencia para medir los ingresos necesarios para cubrir necesidades esenciales.

Durante agosto, ambas registraron una suba mensual del 2,6%.

En la comparación interanual, la Canasta Básica Alimentaria aumentó 39,6%, mientras que la Canasta Básica Total acumuló una suba del 38,3%.

Estos indicadores permiten seguir la evolución del costo de los alimentos y de un conjunto más amplio de bienes y servicios necesarios para los hogares.