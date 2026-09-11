Causa Vialidad: confirmaron qué pasó con los más de US$5 millones de Florencia Kirchner

El Banco Galicia confirmó al Tribunal Oral Federal 2 que siguen disponibles más de US$5 millones de Florencia Kirchner inmovilizados desde 2016.

Más de US$5,6 millones pertenecientes a Florencia Kirchner continúan inmovilizados y podrían quedar alcanzados por el proceso de decomiso vinculado con la causa Vialidad, según la información remitida por el Banco Galicia a la Justicia Federal.

La entidad bancaria informó al Tribunal Oral Federal 2 que los fondos permanecen disponibles, pese a que están sujetos a medidas judiciales desde 2016.

El informe confirmó la existencia de US$4.664.000 en una caja de seguridad, además de US$1.032.144 y $53.280 distribuidos en dos cajas de ahorro.

Qué resolvió la Justicia sobre los fondos

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían solicitado que esos activos fueran incorporados al listado de bienes alcanzados por el decomiso destinado a cumplir con el monto de recuperación patrimonial establecido en la condena de la causa Vialidad.

La confirmación del Banco Galicia era uno de los pasos pendientes para determinar la situación de esos fondos y avanzar con las decisiones judiciales correspondientes.

Los activos habían quedado bajo medidas cautelares por disposición del juez Julián Ercolini desde 2016, en el marco de las investigaciones relacionadas con el patrimonio de la familia Kirchner.

Florencia Kirchner, por su parte, fue sobreseída en la causa Hotesur-Los Sauces, aunque las medidas preventivas sobre sus cuentas se mantuvieron durante el proceso.

El decomiso de los bienes de la causa Vialidad

El pedido sobre los fondos forma parte de la etapa de ejecución de la condena dictada en la causa Vialidad. El objetivo es avanzar sobre bienes y activos para cumplir con el monto de recuperación patrimonial establecido judicialmente.

La cifra quedó fijada en $684.990 millones, luego de la actualización monetaria del monto vinculado con las irregularidades analizadas en las obras públicas adjudicadas en Santa Cruz.

Dentro del proceso de ejecución también fueron incluidos distintos inmuebles vinculados con el grupo familiar Kirchner y con el empresario Lázaro Báez.

Un listado anterior contempla 111 propiedades, entre ellas 84 atribuidas a Báez, 19 pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner y una unidad de Cristina Kirchner. A ese conjunto se sumó posteriormente otro tramo de ejecuciones que comprende más inmuebles.

Todavía resta definir el destino del dinero

Aunque el Banco Galicia confirmó que los fondos continúan disponibles, el decomiso efectivo no se concretó todavía.

La situación requiere decisiones de los tribunales que intervienen en las distintas causas. Debido a que las medidas cautelares originales fueron dictadas en el expediente Hotesur-Los Sauces, el Tribunal Oral Federal 5 deberá evaluar eventuales planteos de las defensas antes de definir el traspaso de los fondos al proceso de ejecución de Vialidad.

Las defensas, además, cuestionaron ante la Corte Suprema la extensión de las medidas sobre bienes pertenecientes a personas que fueron sobreseídas.

De esta manera, la confirmación bancaria permite establecer que los más de US$5,6 millones continúan bajo disponibilidad judicial, mientras que su eventual incorporación al proceso de decomiso dependerá de las próximas resoluciones de los tribunales involucrados.