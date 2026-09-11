Caso Agostina Vega : El fiscal envió a juicio a Claudio Barrelier y a los otros cinco imputados

La Fiscalía consideró que los rastros de ADN, las manchas de sangre, las cámaras y las comunicaciones reunidas durante la investigación sostienen la acusación. Barrelier está acusado por el femicidio de Agostina Vega, mientras que los otros cinco imputados deberán responder por encubrimiento agravado.

El fiscal Raúl Garzón resolvió elevar a juicio la causa por el femicidio de Agostina Madeleine Vega, de 14 años, y envió a juicio a Claudio Gabriel Barrelier y a los otros cinco imputados.

Barrelier quedó acusado como presunto autor de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por mediar violencia de género, alevosía y criminis causae.

En tanto, Osvaldo Miguel Fassetta, Soledad Andrea Andreani, Marianela Soledad Palmero, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz fueron enviados a juicio acusados por encubrimiento agravado.

Durante la investigación se incorporaron distintos elementos probatorios que, según la Fiscalía, permiten sostener la acusación. Entre ellos se encuentran rastros de ADN compatibles con Barrelier, manchas de sangre de Agostina halladas en una vivienda de barrio Cofico, registros de cámaras de seguridad, comunicaciones y la reconstrucción de los movimientos de las personas involucradas.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Agostina llegó mediante engaños a la vivienda de Barrelier durante la noche del 23 de mayo. Allí habría sido abusada sexualmente y asesinada durante la madrugada siguiente. Posteriormente, su cuerpo habría sido trasladado hasta barrio Ampliación Ferreyra, donde fue encontrado el 30 de mayo.

En la etapa final de la investigación, Barrelier amplió su declaración y presentó una nueva versión sobre lo ocurrido. Entre otros aspectos, sostuvo que la adolescente había abandonado la vivienda por sus propios medios y se había retirado en un automóvil rojo.

La Fiscalía consideró que esa explicación no modificó el cuadro probatorio reunido y que los registros de las cámaras no respaldan la secuencia planteada por el imputado.

También durante los últimos movimientos de la causa, Palmero manifestó arrepentimiento por no haber informado anteriormente sobre ruidos que había escuchado aquella noche. Sin embargo, según la investigación, no reconoció haber sabido que Agostina había sido asesinada.

Con la elevación a juicio, la acusación deberá ser analizada en una nueva instancia judicial, donde las defensas podrán cuestionar las pruebas y plantear sus respectivas estrategias.