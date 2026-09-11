La Hidrovía inicia una nueva etapa: bajan los peajes y habrá inversiones en dragado y tecnología

Entró en vigencia la nueva concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, con una baja del 13,5% en los peajes y nuevas obras.

La Hidrovía Paraná-Paraguay inició este jueves una nueva etapa de gestión privada, con una concesión por 25 años y una reducción del 13,5% en las tarifas de peaje, que pasarán de US$4,30 a US$3,80.

La operación quedó a cargo del consorcio Vía Navegable Argentina, integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus. El nuevo esquema contempla trabajos de dragado y balizamiento, además de la incorporación de tecnología para mejorar la seguridad y eficiencia de la navegación.

La Hidrovía es una infraestructura clave para el comercio exterior argentino. Por sus terminales circula aproximadamente el 80% de las exportaciones agroindustriales del país, con unas 60 instalaciones portuarias vinculadas a la vía navegable.

Qué obras contempla la nueva concesión

El contrato incluye la profundización de los ríos de la Plata y Paraná, además de trabajos para ampliar y mantener la navegación en distintos sectores de Entre Ríos.

Entre las intervenciones previstas figuran la apertura y mantenimiento de los canales del Paraná Guazú, Paraná Bravo y Pasaje Talavera, con el objetivo de mejorar las condiciones para el tránsito de embarcaciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el comienzo de la nueva concesión y sostuvo que el esquema permitirá alcanzar “menores costos logísticos, más infraestructura y mayor competitividad para la producción argentina”.

También está prevista la incorporación de cámaras, radares y sistemas digitales para reforzar el monitoreo y hacer más segura y eficiente la navegación.

Según las proyecciones oficiales, la concesión tendrá una facturación promedio anual de US$628,2 millones, mientras que los ingresos acumulados durante los 25 años alcanzarían los US$15.707 millones.

El Gobierno también proyecta un aumento del movimiento de embarcaciones durante el período de la concesión. El tráfico internacional crecería un 38,1%, el transporte de cabotaje un 28,2% y el tránsito de buques hacia el norte de Santa Fe un 52,4%.

El Estado seguirá controlando la Hidrovía

Aunque la operación estará en manos privadas, el Estado conservará funciones de supervisión y control sobre la concesión.

El Ministerio de Economía continuará como autoridad de control del contrato y avanzará con la conformación definitiva del Consejo de Control, que tendrá representantes de los usuarios privados y de las provincias ribereñas.

Ese organismo deberá realizar el seguimiento de la concesión y supervisar que la empresa cumpla con las obligaciones establecidas en el contrato.

La reducción del peaje y las obras previstas buscan mejorar las condiciones de navegación y reducir los costos asociados al transporte fluvial, un factor estratégico para la competitividad de las exportaciones argentinas.