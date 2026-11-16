El 68% de los argentinos no llega al día 20 del mes con sus ingresos

Un relevamiento de Zentrix Consultora correspondiente a octubre reveló que casi seis de cada diez personas se endeudaron en los últimos seis meses para afrontar gastos cotidianos. El 80,6% considera que sus salarios pierden frente a la inflación y la situación afecta especialmente a jóvenes y sectores de menores ingresos.

Dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero antes de llegar al día 20 de cada mes. Así lo reveló el Monitor de Opinión Pública (MOP) de octubre, elaborado por Zentrix Consultora, que expuso las dificultades de los hogares para sostener sus gastos cotidianos y la creciente dependencia del endeudamiento para cubrir necesidades básicas.

De acuerdo con el relevamiento, el 67,7% de los encuestados no logra sostener sus ingresos más allá del día 20. El 14,9% se queda sin dinero antes del día 10 y el 35,3% no supera el día 15. En contraste, apenas el 31,1% consigue llegar a fin de mes, mientras que solo el 7,5% tiene capacidad de ahorro.

Los resultados muestran además un retroceso respecto de septiembre, cuando el 34% afirmaba llegar a fin de mes y el 9,8% podía ahorrar. Según el informe, las variaciones deben interpretarse con cautela por encontrarse cerca del margen de error, aunque reflejan la continuidad de las dificultades económicas.

Salarios que pierden frente a la inflación

Otro de los indicadores centrales del estudio es la percepción sobre el poder adquisitivo. El 80,6% considera que sus ingresos no le ganan a la inflación, frente a un 14,8% que sostiene lo contrario.

Esta percepción se mantiene por encima del 80% desde marzo y alcanzó su punto máximo en julio, cuando llegó al 87,4%.

El fenómeno atraviesa distintos sectores del electorado. Entre quienes votaron a la oposición en las elecciones legislativas de 2025, el 95,2% considera que su salario pierde frente a la inflación. Entre los votantes del oficialismo, esa percepción alcanza al 59%.

El endeudamiento para cubrir necesidades básicas

La falta de ingresos suficientes también se refleja en el crecimiento del endeudamiento. El 59,4% de los consultados afirmó haber tomado algún tipo de deuda o crédito durante los últimos seis meses, frente al 56,2% registrado en septiembre.

Entre quienes se endeudaron, el 57,7% utilizó ese dinero para cubrir gastos básicos, principalmente alimentos y salud. Otro 18,3% lo destinó al pago de tarifas y servicios.

En conjunto, el 76% de las personas que recurrieron al crédito lo hizo para afrontar necesidades esenciales del hogar. En cambio, el 11,7% utilizó el financiamiento para comprar bienes durables y el 10,1% para resolver situaciones imprevistas.

Los sectores más afectados

El impacto de la situación económica presenta diferencias importantes según el nivel socioeconómico.

En los sectores de menores ingresos, el 82,4% no supera el día 20 con sus recursos y el 43,8% se queda sin dinero antes de la quincena. Ninguna de las personas encuestadas de este segmento declaró tener capacidad de ahorro. Además, el 71,7% tomó deuda durante los últimos seis meses.

En la clase media también se registró un deterioro significativo. La proporción de quienes no llegan al día 20 pasó del 51,4% en septiembre al 60,6% en octubre. Al mismo tiempo, quienes consiguen llegar a fin de mes bajaron del 48,5% al 37,6%.

En los sectores de mayores ingresos, en cambio, el 75,6% llega a fin de mes y el 40% consigue ahorrar.

Los jóvenes constituyen otro de los grupos con mayores dificultades. Entre los menores de 40 años, el 75% no supera el día 20 con sus ingresos y el 22,6% se queda sin dinero antes del día 10. Apenas el 24,1% llega a fin de mes y solo el 2,1% logra ahorrar.

Además, el 62,7% de este grupo tomó deuda en los últimos seis meses.

Desconfianza sobre los datos de inflación

El estudio también consultó sobre la percepción de los precios y la credibilidad de las estadísticas oficiales. El 69,6% considera que el índice de inflación publicado por el INDEC no refleja adecuadamente los aumentos que experimenta en su vida cotidiana, mientras que el 28% cree que sí lo hace.

El informe relaciona esta percepción con las diferencias entre la estructura de gastos que utiliza el índice oficial y los consumos actuales de los hogares. En particular, señala el peso de los servicios, las tarifas y el transporte en los presupuestos familiares.

Por otra parte, el 64% evaluó negativamente la situación económica del país, mientras que el 40,1% calificó de manera desfavorable su situación personal.

Un escenario económico con impacto en las expectativas electorales

El Monitor de Opinión Pública también incorporó indicadores sobre las preferencias electorales hacia 2027. Según los resultados difundidos, ningún dirigente supera el 30% de intención de voto seguro y todos registran niveles de rechazo cercanos o superiores al 50%.

El relevamiento midió pisos y techos electorales de distintos dirigentes, además de la proporción de personas que eventualmente podrían votarlos. Estos indicadores muestran que todavía existe un amplio sector del electorado sin una preferencia definida.

Ficha técnica

El estudio fue realizado por Zentrix Consultora entre el 19 y el 30 de octubre de 2026, sobre 1.278 casos válidos en todo el país.

Se utilizó un cuestionario autoadministrado en línea, con una muestra ponderada por región, edad, sexo y voto declarado. El margen de error teórico informado es de ±2,7%, con un nivel de confianza del 95%.

Los resultados corresponden al ámbito nacional y no deben extrapolarse directamente a provincias o localidades particulares.