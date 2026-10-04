La Ciudad pondrá otros 10 mil millones para el emprendimiento de Caputo y Bausili en Palermo

El gobierno porteño deberá poner 10 mil millones pesos para financiar el emprendimiento de Toto Caputo y Bausili en Palermo.

El Paseo Gigena se transformó en un agujero negro para las arcas porteñas. Además, no generar ingresos, obligó a enormes obras de infraestructura que la Ciudad continúa financiando.

Para 2027 está previsto que el Estado aporte $10.518.540.722 para desviar un caño troncal de AySA que pasa por debajo del moderno edificio ubicado en el terreno que albergaba el estacionamiento del Hipódromo.

La consultora de Caputo y Bausili, Anker, juntó los fondos para financiar el Paseo Gigena y se asoció con Coinsa, la constructora del funcionario fantasma Martín Macarrone. El proyecto fue aprobado y concesionado durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que antes de cumplir su mandato le dejó un muerto a Jorge Macri.

En la trama del escándalo se cruzan poderosos nombres de la política nacional como Diego Santilli y el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. También participa del negocio Alejandro Gawianski, el esposo de una importante periodista.

El proyecto se demoró más de lo esperado porque AySA se negaba a habilitarlo si antes no había un proyecto para correr los caños. Por debajo del centro comercial, que alberga la oficina de Ualá, pasa un caño maestro que abastece a medio millón de personas.

Por presión de lo locatarios, se habilitó la apertura del Gigena siempre y cuando fuera posible acceder al caño.

Para la construcción de una servidumbre de paso fue necesario reducir a la mitad una de las plantas. Con ese argumento, los locatarios lograron postergar ocho años el pago del canon.

Además, en un principio la concesión iba a ser por 15 años prorrogables por otros 5 más, pero en 2023 el gobierno cambió los términos y el predio quedará por 20 años en manos del privado.

Estaba previsto que los concesionarios abonaran mensualmente 200.893 unidades de compra, el equivalente a 62 mil dólares, o el 7% de lo recaudado como canon. Entre las dos opciones se elegía la que fuera más conveniente para la Ciudad. Esa decisión quedó postergada para 2033. Hasta ese momento no desembolsarán ni un peso.