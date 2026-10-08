La chocotorta argentina quedó segunda entre las mejores tortas del mundo

La chocotorta argentina fue elegida como la segunda mejor torta de chocolate del mundo por TasteAtlas, detrás de un clásico de Suecia.

La chocotorta argentina volvió a destacarse a nivel internacional. El clásico postre quedó en el segundo puesto de un ranking de TasteAtlas que reunió algunas de las mejores tortas de chocolate del mundo, según las valoraciones de usuarios y especialistas gastronómicos.

La preparación argentina quedó por encima de recetas tradicionales de países como Italia, Estados Unidos y Brasil, y solo fue superada por un conocido postre de Suecia.

La chocotorta se caracteriza por una combinación sencilla y popular: galletitas de chocolate, dulce de leche y queso crema. A diferencia de muchas tortas tradicionales, no necesita horno y se prepara formando capas con las galletitas previamente humedecidas.

La historia detrás de la chocotorta

TasteAtlas la describe como un postre argentino sin cocción, con una marcada influencia de la gastronomía italiana y una similitud con el tiramisú.

Las galletitas pueden mojarse en leche, café, chocolate o incluso licor de café antes de colocarlas en capas junto con la mezcla de dulce de leche y queso crema.

Sobre su origen, una de las versiones más difundidas sostiene que la receta nació a partir de una campaña publicitaria de una marca de galletitas de chocolate. La preparación habría sido incorporada a los envases como una forma de promocionar el producto y terminó convirtiéndose en uno de los postres más reconocidos de la Argentina.

Aunque es habitual en cumpleaños, reuniones familiares y celebraciones, la chocotorta todavía tiene una presencia limitada en restaurantes y continúa siendo una preparación especialmente asociada con la cocina argentina.

El postre sueco que quedó primero

El primer puesto del ranking fue para el kladdkaka, un clásico de Suecia cuyo nombre puede traducirse como “pastel pegajoso”.

Se prepara con huevos, cacao o chocolate, manteca, azúcar y harina. Una de sus características principales es que el centro queda húmedo y denso mientras la superficie forma una fina capa más firme.

Es habitual que se sirva con azúcar impalpable, crema batida o helado y que forme parte del tradicional fika sueco, la pausa destinada a compartir un café y algo dulce.

La torta caprese completó el podio

El tercer lugar quedó para la torta caprese, una especialidad italiana originaria de la isla de Capri.

La receta combina chocolate negro, huevos, azúcar, almendras y manteca, y se caracteriza por una textura intensa y húmeda. Tradicionalmente se termina con azúcar impalpable y puede acompañarse con helado de vainilla o frutos rojos.

De esta manera, la chocotorta se metió en un podio internacional junto a dos preparaciones con una larga tradición gastronómica en Europa y volvió a poner a un clásico argentino entre los postres más reconocidos del mundo.