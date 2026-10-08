ANSES: qué es el Aguinaldo de la Reparación Histórica y quiénes lo cobran

ANSES contempla un concepto de “Aguinaldo Reparación Histórica” para quienes cobran haberes reajustados por el programa creado por la Ley 27.260.

La ANSES contempla dentro de sus liquidaciones el concepto “Aguinaldo Reparación Histórica”, correspondiente al proporcional del sueldo anual complementario para los beneficiarios que perciben un haber reajustado mediante el Programa Nacional de Reparación Histórica.

El concepto está contemplado oficialmente en la información de ANSES y forma parte de los pagos previsionales que se realizan junto con los haberes de junio y diciembre.

Qué establece la Ley 27.260

La Ley 27.260, sancionada en 2016, creó el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados con el objetivo de establecer acuerdos para reajustar haberes y cancelar deudas previsionales con los beneficiarios que cumplan los requisitos establecidos.

El programa se instrumenta mediante acuerdos entre ANSES y los beneficiarios que voluntariamente decidan participar. Esos acuerdos deben ser homologados judicialmente.

La normativa contempla el pago de las diferencias adeudadas entre el haber reajustado y el que había percibido el beneficiario, incluyendo capital e intereses hasta el momento del pago.

En los casos alcanzados por el esquema previsto en la ley, el pago de las acreencias se estableció en un 50% en una cuota inicial y el 50% restante en 12 cuotas trimestrales, actualizadas hasta el efectivo pago con los mismos incrementos otorgados por movilidad.

Qué es el “Aguinaldo Reparación Histórica”

ANSES define específicamente este concepto como el proporcional de aguinaldo que corresponde a quienes cobran un haber por Reparación Histórica.

Por lo tanto, no se trata de un bono extraordinario general para todos los jubilados, sino de un concepto vinculado a quienes están alcanzados por el programa previsional.

Qué se sabe sobre el pago de diciembre

El aguinaldo previsional, denominado Prestación Anual Complementaria, se cobra junto con los haberes de junio y diciembre. En los recibos de ANSES puede aparecer por separado el concepto correspondiente al Aguinaldo Reparación Histórica.

En cuanto a la versión que circula sobre un supuesto “82% móvil” para diciembre de 2026, no hay en la información oficial consultada una confirmación de un nuevo beneficio general con esas características.

La Ley 27.260 establece mecanismos de actualización para las cuotas de las acreencias de la Reparación Histórica, pero no establece que el aguinaldo de todos los jubilados deba pagarse con un 82% móvil.

Por eso, cualquier información sobre un pago adicional o una modificación específica para diciembre debe ser confirmada por ANSES o el Gobierno nacional antes de considerarse una medida vigente.