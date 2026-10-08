Mercados en alerta: Wall Street cayó y el riesgo país argentino llegó a 600 puntos

Las tasas de los bonos de Estados Unidos subieron a máximos desde 2002 y presionaron a Wall Street y a los activos argentinos.

Los mercados internacionales atravesaron este miércoles una jornada negativa y Wall Street terminó presionando sobre los activos argentinos. La suba de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el nuevo avance del precio del petróleo aumentaron la cautela entre los inversores.

Los principales índices de Wall Street operaron con bajas de entre 0,4% y 0,6%, mientras la tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años llegó al 5,82% anual, su nivel más elevado desde 2002. El rendimiento del bono a 30 años también subió y alcanzó el 5,70%.

El movimiento impactó de manera directa sobre los mercados emergentes y, en particular, sobre los activos argentinos.

Caídas en acciones y bonos argentinos

El S&P Merval registraba una baja del 1,8% durante la jornada, hasta ubicarse en torno a los 2.840.000 puntos.

Los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street también operaban mayoritariamente en terreno negativo. Las acciones de los bancos encabezaban las bajas, con retrocesos cercanos al 3%.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares caían alrededor de 0,4% en promedio.

La presión también se reflejó en el riesgo país, que llegó a tocar los 600 puntos básicos durante la mañana. Luego moderó parcialmente la suba y se ubicaba en torno a los 590 puntos, 13 unidades por encima del cierre previo.

Para Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, el mercado internacional continúa condicionado por la presión sobre las tasas y será un factor que los inversores deberán seguir de cerca junto con la evolución de la economía argentina.

El petróleo volvió a acercarse a los USD 100

A la tensión generada por las tasas estadounidenses se sumó el comportamiento del petróleo.

El Brent llegó a superar nuevamente los USD 100 por barril durante la jornada y luego retrocedió hasta los USD 99,89, con una baja de alrededor del 0,7%.

La evolución del crudo estuvo vinculada, entre otros factores, con las tensiones geopolíticas y los ataques a buques cargueros en la zona del Estrecho de Ormuz, además de la persistencia de las hostilidades en Yemen.

El encarecimiento de la energía agrega presión sobre las expectativas de inflación a nivel global y complica el escenario para los mercados que esperan una reducción de las tasas de interés.

La mirada está puesta en la Reserva Federal

Los inversores también aguardan nuevas señales de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) para determinar el rumbo de la política monetaria.

La expectativa predominante apunta a una pausa en el costo del dinero durante octubre, aunque el mercado mantiene abierta la posibilidad de un nuevo ajuste en diciembre.

En este contexto, el escenario combina tasas de interés elevadas, petróleo cerca de los USD 100 y persistencia de la inflación en algunos sectores, una combinación que aumenta la aversión al riesgo y puede afectar especialmente a los mercados emergentes.

La jornada encontró a los activos argentinos después de varias ruedas positivas, pero la nueva presión externa volvió a poner el foco de los inversores sobre la evolución de los mercados internacionales y el comportamiento del riesgo país.