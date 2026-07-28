Kristalina Georgieva respaldó al Gobierno y pidió seguir acumulando reservas: “Sigan comprando”

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional elogió el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, destacó la baja de la inflación y el equilibrio fiscal, aunque remarcó que el Banco Central debe continuar fortaleciendo sus reservas. También aseguró que el organismo no prevé nuevos préstamos para la Argentina.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ratificó este lunes el respaldo del organismo al programa económico del Gobierno de Javier Milei y destacó los avances alcanzados en materia de estabilidad macroeconómica. Durante una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la Argentina logró una posición “mucho más sólida” y alentó a continuar con la acumulación de reservas internacionales.

“Sigan comprando”, expresó Georgieva al referirse a la política del Banco Central, al considerar que fortalecer las reservas será clave para consolidar la recuperación económica y reducir la vulnerabilidad externa.

La titular del FMI señaló que el país pasó de enfrentar dudas sobre su capacidad para cumplir con sus compromisos financieros a mostrar un escenario de mayor estabilidad. En ese sentido, destacó el superávit fiscal, la reducción de la inflación —que pasó de niveles cercanos al 250% anual a alrededor del 30%— y la recuperación de la confianza de los mercados.

Georgieva también remarcó que el Gobierno superó las metas previstas en el programa respecto de la acumulación de reservas y sostuvo que esa mejora permitió reducir la presión sobre el frente externo.

El FMI descartó nuevos préstamos

Consultada sobre la posibilidad de nuevos desembolsos, la directora del organismo fue categórica.

“No vemos la necesidad de que Argentina vuelva a solicitar un préstamo del FMI. Hay una gran determinación para seguir acumulando reservas”, afirmó.

Según explicó, el Fondo mantiene la capacidad de asistir a los países miembros, aunque recordó que actúa como prestamista de última instancia y consideró que, por el momento, la Argentina no necesita recurrir a nuevas líneas de financiamiento.

El desafío pasa por el empleo y las PyME

Pese al respaldo al programa económico, Georgieva advirtió que el crecimiento todavía está concentrado en sectores como el petróleo, el gas, la minería y el agro.

En ese marco, consideró que uno de los principales desafíos será ampliar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas y facilitar el financiamiento para las familias.

Además, manifestó preocupación por el crecimiento de la informalidad laboral y señaló la necesidad de impulsar políticas que favorezcan la creación de empleo registrado y el desarrollo del sector privado.

La visita del FMI

Georgieva llegó el domingo a Buenos Aires para desarrollar una agenda de reuniones con funcionarios nacionales, empresarios y representantes de distintos sectores.

Durante su estadía, el FMI busca reafirmar el respaldo al programa económico, monitorear la evolución de las reservas internacionales, las cuentas fiscales y el avance de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno.

El organismo también mantiene sus proyecciones de crecimiento para la Argentina y estima que la economía se expandirá un 3,5% durante 2026 y un 4% en 2027, cifras superiores al promedio previsto para América Latina.