ANMAT prohibió todos los productos de limpieza de Clorquim y Clean Lab

La ANMAT prohibió la elaboración, venta y uso de todos los productos de Clorquim y Clean Lab por no contar con registros oficiales. También suspendió un ingrediente farmacéutico.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición total de dos líneas de productos de limpieza que se comercializaban en el país sin la habilitación sanitaria correspondiente. La medida, publicada este lunes 27 de julio en el Boletín Oficial, alcanza a todos los productos de las marcas Clorquim y Clean Lab y también incluye la suspensión de un ingrediente utilizado en la industria farmacéutica.

La decisión forma parte de una serie de controles impulsados por el organismo para reforzar la seguridad de los productos que llegan al mercado. Según informó la ANMAT, durante las inspecciones se detectó que ambas marcas comercializaban productos domisanitarios sin contar con los registros obligatorios establecidos por la normativa vigente y sin un establecimiento habilitado responsable de su elaboración.

La medida alcanza a toda la línea de productos

En el caso de la marca Clorquim, la prohibición quedó establecida mediante la Disposición 4250/2026. La resolución comprende la elaboración, fraccionamiento, distribución, comercialización, publicidad y uso de todos los productos identificados con esa marca.

Entre los artículos alcanzados se encuentran el “Cloro para su Piscina. Clorquim. Hipoclorito de Sodio 100 g Cl/L”, la “Lavandina Concentrada Clásica. Clorquim. Desinfecta” y cualquier otro producto elaborado o fraccionado bajo esa denominación comercial.

La ANMAT explicó que la falta de registros sanitarios impide garantizar el origen, la composición y las condiciones de fabricación de estos productos, por lo que su permanencia en el mercado representa un incumplimiento de la normativa vigente.

También suspendieron un ingrediente farmacéutico

Además de las restricciones sobre productos de limpieza, el organismo sanitario resolvió suspender la fabricación y comercialización de la acetanilida como ingrediente farmacéutico, en el marco de las acciones de fiscalización que lleva adelante sobre materias primas utilizadas por la industria.

Estas medidas buscan preservar la seguridad de los consumidores y garantizar que tanto los productos de limpieza como los medicamentos y sus componentes cumplan con los estándares de calidad, trazabilidad y control exigidos por la legislación argentina.

Con esta decisión, la ANMAT volvió a advertir sobre la importancia de adquirir únicamente productos autorizados y comercializados a través de los canales habilitados, ya que solo aquellos que cuentan con los registros correspondientes ofrecen garantías sobre su elaboración y condiciones de seguridad.